Arte in mostra a Truccazzano esposto il trittico Preghiera | Opera che celebra il lavoro

Truccazzano (Milano), 29 aprile 2025 – Il modello è il celebre "Angelus" di Jean Francois Millet, dipinto fra il 1858 e il 1859, custodito al Museo d'Orsay di Parigi. La "rilettura", esposta sino all'11 maggio alla chiesa di Sant'Anna a Incugnate di Truccazzano, si chiama "Preghiera" e porta la firma di Andrea Ferrari Bordogna, poliedrico artista e pittore che da molti anni vive e lavora a Corneliano Bertario."Preghiera" è un trittico di 3 metri per 2, realizzato ad olio su tela. Agli estremi i due contadini raccolti in Preghiera, alla chiamata dell'Angelus. Al centro la grande cesta di patate e il forcone. Dell'originale francese rivivono personaggi, atmosfera, paesaggio: la campagna di sera, la fede e il silenzio, "ma anche la gratitudine per il lavoro, che dà vita e sopravvivenza. Oggi come allora".

