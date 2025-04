Ragazzo morto a Bologna | controlli sui telefoni degli indagati la fidanzatina sarà ascoltata ancora

Bologna, 29 aprile 2025 – sarà l’autopsia, attesa per oggi e affidata al medico legale Guido Pelletti, a diradare i dubbi che ancora restano sulla morte di Eddine Bader Essefi. Il sostituto procuratore Andrea De Feis, che coordina le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo sulla morte del diciannovenne tunisino della Barca, ha disposto anche le copie forensi dei telefonini dei due trentenne adesso indagati per omicidio preterintenzionale.Si tratta di un campano e un tunisino, residenti in zona e imparentati tra loro con precedenti di piccolo cabotaggio, che stando al racconto della fidanzatina quindicenne di Bader lo avrebbero aggredito dopo una lite avvenuta poco prima per motivi banali. La ragazzina, già sentita dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti, dovrà essere ascoltata di nuovo nelle prossime ore, per delineare con esattezza quanto accaduto la sera del 25 aprile e anche i rapporti pregressi tra i due indagati e la vittima. Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo morto a Bologna: controlli sui telefoni degli indagati, la fidanzatina sarà ascoltata ancora Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 29 aprile 2025 –l’autopsia, attesa per oggi e affidata al medico legale Guido Pelletti, a diradare i dubbi cherestano sulla morte di Eddine Bader Essefi. Il sostituto procuratore Andrea De Feis, che coordina le indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo sulla morte del diciannovenne tunisino della Barca, ha disposto anche le copie forensi deini dei due trentenne adessoper omicidio preterintenzionale.Si tratta di un campano e un tunisino, residenti in zona e imparentati tra loro con precedenti di piccolo cabotaggio, che stando al racconto dellaquindicenne di Bader lo avrebbero aggredito dopo una lite avvenuta poco prima per motivi banali. La ragazzina, già sentita dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti, dovrà esseredi nuovo nelle prossime ore, per delineare con esattezza quanto accaduto la sera del 25 aprile e anche i rapporti pregressi tra i duee la vittima.

