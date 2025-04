Donald Trump | Governo gli Usa e il mondo nessuno può fermarmi | Wsj | Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi

presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi" Tgcom24.mediaset.it - Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Wsj: "Il presidente americano intende esentare produttori di auto dal pagamento di alcuni dazi" Leggi su Tgcom24.mediaset.it Secondo i media, ilprepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. Nel frattempo calano i consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi"

Donald Trump: "Governo gli Usa e il mondo, nessuno può fermarmi" | Sul voto in Canada: "Diventi il 51esimo Stato americano" - Secondo i media americani, il presidente prepara "nuovi siluri" nei prossimi cento giorni. E nel frattempo consensi tra gli elettori ispanici: il 61% lo boccia. Ma il tycoon non ci sta e attacca la stampa: "Disonesta, imbroglia sui sondaggi"

Usa, Donald Trump sospende i dazi al Messico fino al 2 aprile - Donald Trump ha annunciato che i dazi imposte al Messico verranno sospese fino al 2 aprile. Il presidente degli Stati Uniti ha comunicato la decisione tramite il suo social network, Truth, specificando che la sospensione riguarderà tutte le merci incluse nell’accordo commerciale Usmca. La presidente messicana Claudia Sheinbaum (Getty).Sheinbaum: «Un risultato senza precedenti» La mossa è arrivata dopo una telefonata tra il tycoon e la presidente messicana Claudia Sheinbaum. 🔗lettera43.it

"Benvenuti a Trump Gaza", la nuova Striscia realizzata con l'IA dal Presidente Usa: statue e resort d'oro, pioggia di soldi dal cielo, Donald e Netanyahu a bordo piscina - VIDEO - Donald Trump mostra quella che potrebbe essere secondo lui "Trump Gaza", una riviera nella Striscia piena di ballerine, grattacieli e lusso Il presidente Usa Donald Trump ha pubblicato su Truth un video generato con l'intelligenza artificiale, che mostra "Trump Gaza", ossia la Striscia di Gaz 🔗ilgiornaleditalia.it

Trump a The Atlantic: "Oggi governo l'America e il mondo". Allontana (per ora) il terzo mandato - Intervistato da The Atlantic, risponde a una domanda sulla ricandidatura: "Non è qualcosa che intendo fare. E penso che sarebbe una cosa ... 🔗huffingtonpost.it

Trump: “Mi sto divertendo molto, governo il Paese e il mondo” - Donald Trump si sta "divertendo molto" nel suo secondo mandato come presidente americano. Lo ha detto lo stesso inquilino della Casa Bianca in un'intervista ... 🔗msn.com