The Couple news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 28 aprile 2025 terza puntata

terza puntata di “The Couple – Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in prima serata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata di The Couple andata in onda lunedì 28 aprile 2025 con le ultime news.Il racconto della diretta della 3a puntata di The Couple di lunedì 28 aprile 2025La terza puntata di The Couple – Una vittoria per due di lunedì 28 aprile 2025 è iniziata con Ilary Blasi che ha dedicato un applauso – ricordo a Papa Francesco. Poi si è entrati subito nel vivo del gioco con i primi scontri nati all’interno della casa. Durante la settimana Thais si è confrontata con Pierangelo, ma ha anche dovuto baciare sulla labbra Danilo dei fratelli Mileto. Un bacio che non è passato inosservato né dentro che fuori alla casa, anche se la ex velina ha prontamente precisato che tra loro non c’è nulla. Superguidatv.it - The Couple, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 28 aprile 2025, terza puntata Leggi su Superguidatv.it E’ calato il sipario sulladi “The– Una vittoria per due“, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi in primata su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladi Theandata in onda lunedì 28con le ultime.Il racconto della diretta della 3adi Thedi lunedì 28Ladi The– Una vittoria per due di lunedì 28è iniziata con Ilary Blasi che ha dedicato un applauso – ricordo a Papa Francesco. Poi si è entrati subito nel vivo del gioco con i primi scontri nati all’interno della casa. Durante la settimana Thais si è confrontata con Pierangelo, ma ha anche dovuto baciare sulla labbra Danilo dei fratelli Mileto. Un bacio che non è passato inosservato né dentro che fuori alla casa, anche se la ex velina ha prontamente precisato che tra loro non c’è nulla.

