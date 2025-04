Mister Movie | Sheriff Country | Matt Lauria Affianca Morena Baccarin nel Nuovo Spin-Off di Fire Country

Scopri l'ultimo casting e tutti i dettagli su Sheriff Country, l'attesissimo Spin-off di Fire Country con Morena Baccarin e Matt Lauria come protagonisti!

Grandi novità per i fan di Fire Country! La CBS ha annunciato che Sheriff Country, lo spin-off tanto atteso, farà il suo debutto ufficiale nell'autunno del 2025, in concomitanza con l'inizio della stagione televisiva 2025-26. Questa mossa strategica sottolinea la fiducia della rete nel potenziale della serie e mira a massimizzare il suo impatto sul pubblico. La produzione, a cura di CBS Studios, è attualmente in fase di casting e promette scintille.

Il nuovo film d'azione Bear Country si arricchisce di un cast stellare con l'ingresso di Aaron Paul, Luke Evans e Daniel Zovatto. Il thriller, diretto da Derrick Borte (Unhinged), è attualmente in produzione in Australia. Aaron Paul e Luke Evans nei ruoli di Jeff e Joe Carver La trama di Bear Country si sviluppa attorno a un intricato piano criminale, in cui i tre nuovi protagonisti avranno ruoli chiave: Aaron Paul (Breaking Bad) interpreterà Jeff, un professore di college che si ritrova invischiato in una pericolosa rapina orchestrata da un poliziotto corrotto.

Un colpo di scena dietro le quinte di Fire Country! Stephanie Arcila lascia la serie senza preavviso. Scopri i motivi e le reazioni.

The movie is being directed by Travis Knight (Bumblebee). Masters of the Universe, from Amazon MGM Studios and Mattel, will hit theaters on June 5, 2026. Sheriff Country is set to premiere on CBS ...