Cesenatico | vendite e nuove gestioni degli stabilimenti balneari nell’estate 2025

Cesenatico, 29 aprile 2025 – La spiaggia si prepara per la stagione 2025. Le dune a protezione dei bagni e dell’abitato nei prossimi giorni saranno tutte spianate lungo i dieci chilometri di spiaggia delle quattro località della provincia di Forlì-Cesena, dove ci sono 170 stabilimenti balneari, di cui 128 a Cesenatico, 30 a Gatteo a Mare, una decina a San Mauro Mare e uno a Savignano Mare.Nonostante le difficoltà congiunturali del momento e nonostante il conto alla rovescia della direttiva Bolkestein che prevede di mettere le concessioni a bando (la scadenza è nel 2027 quindi gli attuali concessionari dovrebbero rimanere titolari per tre stagioni), c’è ancora chi investe sulla spiaggia. In centro a Cesenatico il Bagno Claudia all’altezza del grattacielo è stato acquistato dalla società dell’imprenditore Stefano Sapia, che lo ha riqualificato e lo inaugura con la nuova insegna Crash Landing, che significa “Atterraggio di fortuna”. Ilrestodelcarlino.it - Cesenatico: vendite e nuove gestioni degli stabilimenti balneari nell’estate 2025 Leggi su Ilrestodelcarlino.it , 29 aprile– La spiaggia si prepara per la stagione. Le dune a protezione dei bagni e dell’abitato nei prossimi giorni saranno tutte spianate lungo i dieci chilometri di spiaggia delle quattro località della provincia di Forlì-Cesena, dove ci sono 170, di cui 128 a, 30 a Gatteo a Mare, una decina a San Mauro Mare e uno a Savignano Mare.Nonostante le difficoltà congiunturali del momento e nonostante il conto alla rovescia della direttiva Bolkestein che prevede di mettere le concessioni a bando (la scadenza è nel 2027 quindi gli attuali concessionari dovrebbero rimanere titolari per tre stagioni), c’è ancora chi investe sulla spiaggia. In centro ail Bagno Claudia all’altezza del grattacielo è stato acquistato dalla società dell’imprenditore Stefano Sapia, che lo ha riqualificato e lo inaugura con la nuova insegna Crash Landing, che significa “Atterraggio di fortuna”.

Ne parlano su altre fonti

Outlet San Marino, il fatturato sale del 10 per cento. Tre nuove aperture e più vendite ’Tax free’ - Si è ulteriormente consolidato, nel 2024, il trend di crescita di San Marino Outlet Experience che, dalla sua inaugurazione avvenuta a gennaio 2021, sta progressivamente avanzando nel suo piano d’espansione. Con le recenti nuove aperture che portano a 50 i punti vendita presenti. Se il 2024 si era chiuso con le inaugurazioni dei punti di vendita Chicco e Lanificio Angelico, il 2025 si è aperto con un nuovo ingresso, quello di Under Armour, brand punto di riferimento per chi cerca performance, innovazione e stile nello sport. 🔗ilrestodelcarlino.it

Case nuove a Milano, calano le vendite ma i prezzi aumentano ancora. Ecco perché - Milano, 27 febbraio 2025 - Calano le compravendite di case nuove del -16,7% ma aumenta il prezzo medio di vendita che raggiunge i 7.250 euro al metro quadrato (+5,7%). Una conseguenza anche della contrazione dell’offerta di nuove costruzioni (-10,6%) a causa dello “stallo urbanistico” e dei ritardi sul “Salva-Milano”. Costo medio Meno compravendite ma più care I limiti del mercato Le tipologie più vendute Prezzi in salita I prezzi in base alle zone Il budget di spesa Costo medio Il valore medio di un appartamento nuovo di 80 metri quadrati. 🔗ilgiorno.it

"A gennaio vendite di vino in calo a causa del Codice della strada". Signorvino fa i conti con le nuove restrizioni - Il nuovo Codice della Strada impatta sulle vendite di Signorvino. La catena di enoteche fondata da Sandro Veronesi, patron del gruppo Oniverse (marchio Calzedonia), rappresenta oggi una cartina al tornasole dei consumi di vino nel canale retail e online. E registra i primi segnali di indebolimento per le nuove regole sul consumo di alcolici. Gli stessi denunciati a più riprese dai ristoratori in queste settimane. 🔗gamberorosso.it

Se ne parla anche su altri siti

Cesenatico: vendite e nuove gestioni degli stabilimenti balneari nell’estate 2025; Onda Marina: sono due le domande arrivate per la gestione; Dal residence al parcheggio pubblico, due proposte per 'Onda marina': in ballo la gestione del porto turistico; Cesenatico. Passaggio di consegne nella gestione delle acque meteoriche. 🔗Se ne parla anche su altri siti