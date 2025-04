Odio contro la senatrice Segre il Comune di Pesaro denuncia Biancani | Basta vado dai carabinieri Esposto alla Procura

Pesaro Il Comune di Pesaro presenterà un Esposto alla Procura della Repubblica sugli insulti social diretti alla senatrice a vita Liliana Segre. Lo ha anticipato ieri in consiglio comunale il.

Gli insulti sui social, i murales sfregiati, le parole irripetibili. Liliana Segre e la sua lunga battaglia contro l'odio - Milano, 27 aprile 2025 – “Ormai ogni volta che mia madre partecipa ad un evento pubblico si scatena l’ora degli odiatori. Una cosa che ovviamente le dispiace, anche se è abituata ormai da anni e certo non si fa spaventare”'. Sono le dichiarazioni del figlio di Liliana Segre, l'avvocato Luciano Belli Paci, dopo gli insulti social rivolti alla senatrice a vita sopravvissuta ai campi di sterminio. “Alla cerimonia a Pesaro è andata a sorpresa e ha ricevuto manifestazioni di grande simpatia e affetto - continua Belli Paci -. 🔗ilgiorno.it

Liliana Segre: Il mio appello contro l'odio dopo l'incontro Trump-Zelensky - "Come vittima dell'odio, che sono stata e sono ancora, non voglio che l'America crolli": così la senatrice a vita Liliana Segre dopo il faccia a faccia fra Donald Trump e il presidente ucraino Zelensky. "L'altro giorno - ha detto in un confronto col ministro dell'interno Matteo Pantedosi al Memoriale della Shoah - guardando la tv sono rimasta atterrita da quello che vedevo. L'invaso diventava invasore" in un "ribaltamento" iniziato da "quando è stato eletto il nuovo presidente". 🔗quotidiano.net

“La più nazista di tutte”, odio social contro Segre dopo cerimonia 25 aprile a Pesaro - (Adnkronos) – Odio social contro la senatrice a vita Liliana Segre dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro. "Sanguisuga ebrea"; "la più nazista di tutte"; "vecchia il popolo italiano non ti vuole"; "stanno facendo la raccolta differenziata": questi alcuni "tra le centinaia di insulti che sono stati scritti sotto i video […] L'articolo “La più nazista di tutte”, odio social contro Segre dopo cerimonia 25 aprile a Pesaro proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Odio contro la senatrice Segre, il Comune di Pesaro denuncia. Biancani: «Basta, vado dai carabinieri». Esposto alla Procura - con l'aggravante della discriminazione dell'odio razziale, nei confronti della senatrice a vita. Dopo l'ondata di vicinanza arrivata a livello nazionale verso Segre, solidarietà piena alla cittadina ... 🔗corriereadriatico.it

