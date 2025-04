I satelliti di Amazon sfidano Starlink

Amazon ha lanciato ieri i primi satelliti della sua missione Kuiper Atlas 1 che mira a offrire una connessione Internet ad altissima velocità dallo spazio e a competere con il servizio rivale Starlink di Elon Musk. Il decollo del razzo Atlas V del gruppo United Launch Alliance, che trasporterà in orbita i primi 27 satelliti di questa rete, è avvenuto poco dopo le 19 ora locale (le 23 di ier ora di Greenwich) da Cape Canaveral in Florida. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 1.39ha lanciato ieri i primidella sua missione Kuiper Atlas 1 che mira a offrire una connessione Internet ad altissima velocità dallo spazio e a competere con il servizio rivaledi Elon Musk. Il decollo del razzo Atlas V del gruppo United Launch Alliance, che trasporterà in orbita i primi 27di questa rete, è avvenuto poco dopo le 19 ora locale (le 23 di ier ora di Greenwich) da Cape Canaveral in Florida.

