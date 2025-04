Montello la mobilitazione di 45 Comuni e dei consiglieri regionali | tutti contro un nuovo termovalorizzatore

Montello (Bergamo), 29 aprile 2025 – Dopo gli amministratori locali, si muove la politica per dire no al termovalorizzatore proposto da Montello. E i Comuni, che nelle scorse settimane avevano incontrato il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi per esprimere le proprie preoccupazioni in merito all’insediamento di un impianto potenzialmente inquinante e che andrebbe ad insediarsi in un territorio con aree agricole e paesaggistiche di pregio, ora hanno organizzato una manifestazione in piazza Vittorio Veneto a Bergamo: il sit-in si terrà sabato 17 alle 15 e, al fianco dei 45 sindaci, ci sarà il Comune di Bergamo. Sul fronte politico, i consiglieri regionali Davide Casati e Jacopo Scandella (Pd) hanno presentato un’interrogazione sull’iter autorizzativo: “Montello è zona di Valcalepio doc, la giunta verifichi la compatibilità della normativa regionale con quella statale”, hanno evidenziato, ribadendo la contrarietà al termovalorizzatore e l’appoggio ai sindaci. Ilgiorno.it - Montello, la mobilitazione di 45 Comuni e dei consiglieri regionali: tutti contro un nuovo termovalorizzatore Leggi su Ilgiorno.it (Bergamo), 29 aprile 2025 – Dopo gli amministratori locali, si muove la politica per dire no alproposto da. E i, che nelle scorse settimane avevano incontrato il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi per esprimere le proprie preoccupazioni in merito all’insediamento di un impianto potenzialmente inquinante e che andrebbe ad insediarsi in un territorio con aree agricole e paesaggistiche di pregio, ora hanno organizzato una manifestazione in piazza Vittorio Veneto a Bergamo: il sit-in si terrà sabato 17 alle 15 e, al fianco dei 45 sindaci, ci sarà il Comune di Bergamo. Sul fronte politico, iDavide Casati e Jacopo Scandella (Pd) hanno presentato un’interrogazione sull’iter autorizzativo: “è zona di Valcalepio doc, la giunta verifichi la compatibilità della normativa regionale con quella statale”, hanno evidenziato, ribadendo la contrarietà ale l’appoggio ai sindaci.

Bergamo, 45 sindaci in piazza per dire no al termovalorizzatore di Montello - Bergamo. Prosegue, ferma, l’opposizione al progetto del termovalorizzatore di Montello. Sabato 17 maggio è in programma una manifestazione organizzata da 45 Comuni bergamaschi per impedirne la realizzazione. I sindaci invitano i propri cittadini ad unirsi e a far sentire la propria voce in piazza Vittorio Veneto, nel cuore del capoluogo, alle 15. Da ormai più di un anno, i primi cittadini di diversi comuni si stanno muovendo per tutelare i propri cittadini. 🔗bergamonews.it

