Dossier contro i papabili | i conservatori tramano Il peso degli americani al Conclave

Conclave. “Alcuni gruppi conservatori hanno condotto delle ricerche per provare a minare in qualche modo dei candidati – confida il prete statunitense Thomas Reese, analista senior del Religion News Service, ex editorialista del National Catholic Reporter ed ex redattore capo del settimanale cattolico America –. Bisogna vedere se e come faranno uscire questi Dossier”. Quel che è certo per il gesuita, tra i massimi esperti delle dinamiche interne al cattolicesimo a stelle e strisce, è il fatto che “non ci sia una figura come Bergoglio all’interno del Collegio cardinalizio per personalità ed esperienza. Quotidiano.net - “Dossier contro i papabili: i conservatori tramano”. Il peso degli americani al Conclave Leggi su Quotidiano.net Roma, 29 aprile 2025 – Dalla Chiesa statunitense sono giunte in questi anni le critiche più pesanti al papato di Francesco, in particolare su temi come l’ecologia integrale, la fratellanza universale e i divorziati risposati. Adesso sempre da Oltreoceano potrebbero essere servite delle polpette avvelenate sui cardinali per i quali si sta apparecchiando il. “Alcuni gruppihanno condotto delle ricerche per provare a minare in qualche modo dei candidati – confida il prete statunitense Thomas Reese, analista senior del Religion News Service, ex editorialista del National Catholic Reporter ed ex redattore capo del settimanale cattolico America –. Bisogna vedere se e come faranno uscire questi”. Quel che è certo per il gesuita, tra i massimi esperti delle dinamiche interne al cattolicesimo a stelle e strisce, è il fatto che “non ci sia una figura come Bergoglio all’interno del Collegio cardinalizio per personalità ed esperienza.

Ne parlano su altre fonti

La lista dei 15 papabili che circola in Vaticano dopo l’audio di Bergoglio: 5 italiani, pochi conservatori, il peso della Chiesa europea, i pro e anti Trump – i nomi - Ventisette secondi che hanno cambiato per sempre la storia del pontificato di Papa Francesco. Dopo ventuno giorni di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, il 6 marzo Bergoglio ha rotto il silenzio mediatico, in cui era insolitamente avvolto fin dall’inizio della degenza, con un breve audio in spagnolo per ringraziare tutti coloro che, dal 14 febbraio, stanno pregando per lui. 🔗ilfattoquotidiano.it

Una cravatta piena di soldi: il dossier Pazzali-Gallo contro Today.it - Ho scoperto ieri sera cos'è davvero una cravatta. Non l'accessorio di stoffa da legare intorno al colletto della camicia, ma un modo illegale di fare tanti soldi: passare cioè informazioni ai servizi segreti, quindi al governo in carica, in cambio, appunto, della "cravatta", la paga in nero... 🔗europa.today.it

Come ricevere una cravatta piena di soldi: il dossier Pazzali-Gallo contro Today.it - Ho scoperto ieri sera cos'è davvero una cravatta. Non l'accessorio di stoffa da legare intorno al colletto della camicia, ma un modo illegale di fare tanti soldi: passare cioè informazioni ai servizi segreti, quindi al governo in carica, in cambio, appunto, della "cravatta", la paga in nero... 🔗today.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Dossier contro i papabili: i conservatori tramano”. Il peso degli americani al Conclave; Bergogliani e restauratori, la sfida nella Chiesa che verrà; Il Papa malato e i «corvi» che sperano in un nuovo Conclave: chi sono, e da dove vengono. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Dossier contro i papabili: i conservatori tramano”. Il peso degli americani al Conclave - L’analista gesuita Thomas Reese: “Qualcuno potrebbe servire polpette avvelenate. Bergoglio era l’anti-Trump. Sarà difficile trovare uno come lui” ... 🔗quotidiano.net

Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco - Leggi su Sky TG24 l'articolo Verso il Conclave, le ipotesi sui cardinali papabili: i nomi per il dopo Francesco ... 🔗tg24.sky.it

Tra “bergogliani” e conservatori: tutti i papabili nel Sacro collegio - Il conclave dei record, che comincerà tra il 5 e il 10 maggio, dovrà consegnare nelle mani di un nuovo pontefice il testimone di Francesco, il papa “venuto dalla fine ... 🔗quotidianodipuglia.it