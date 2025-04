Quotidiano.net - Amnesty: L'effetto Trump accelera la crisi dei diritti umani nel mondo

"L'Donaldsta mettendo il turbo al disfacimento dei rispetto dei, ponendo a rischio miliardi di persone in tutto il pianeta". È quanto sostieneInternational, in occasione della presentazione del rapporto annuale 'Lo stato deinel'."La campagna contro ilanciata dall'amministrazioneha aggravato violazioni già presenti nel corso del 2024, erodendo decenni di duro lavoro per costruire e promuovere iuniversali endo il declino verso una nuova era brutale caratterizzata da pratiche autoritarie e avidità aziendale", spiega l'ong."Anno dopo anno, abbiamo denunciato i pericoli di un arretramento del rispetto dei. Ma gli eventi degli ultimi 12 mesi, non ultimo il genocidio israeliano dei palestinesi a Gaza trasmesso in diretta streaming ma inascoltato, hanno messo a nudo quanto ilpossa essere un luogo infernale per le persone quando gli stati più potenti abbandonano il rispetto del diritto internazionale e ignorano le istituzioni multilaterali", ha dichiarato Agnès Callamard, segretaria generale diInternational.