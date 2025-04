Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali reinventano Bottiglie vuote tra storia e simbolismo

Bottiglie vuote”, brano originariamente pubblicato il 6 dicembre 2024 all’interno dell’album Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari, band bergamasca celebre per il suo stile fresco e giovanile fin dall’inizio della propria carriera. Un percorso segnato dal successo I Pinguini Tattici Nucleari hanno saputo trasformare il proprio . L'articolo Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali reinventano Bottiglie vuote tra storia e simbolismo è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. Sbircialanotizia.it - Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali reinventano Bottiglie vuote tra storia e simbolismo Leggi su Sbircialanotizia.it Dal 11 aprile si presenta una versione rinnovata di “”, brano originariamente pubblicato il 6 dicembre 2024 all’interno dell’album Hello World dei, band bergamasca celebre per il suo stile fresco e giovanile fin dall’inizio della propria carriera. Un percorso segnato dal successo Ihanno saputo trasformare il proprio . L'articoloe Maxtraè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Cosa riportano altre fonti

I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali insieme nel singolo Bottiglie vuote - Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari è Bottiglie vuote e in collaborazione con Max Pezzali Il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari vanta una collaborazione del tutto eccezionale: esce venerdì 11 aprile Bottiglie vuote feat. Max Pezzali. Il brano, contenuto nell’album Hello World, uscito il 6 dicembre 2024, si presenta in una nuova e inedita versione in cui Max Pezzali, simbolo di piú generazioni, presta la sua voce all’inconfondibile storytelling dei Pinguini Tattici Nucleari, che ha saputo abbracciare un pubblico di ogni etá. 🔗.com

I Pinguini Tattici Nucleari per la prima volta insieme a Max Pezzali per il singolo Bottiglie Vuote - Il brano, contenuto nell’album Hello World, si rinnova con un’inedita collaborazione, disponibile su tutte le piattaforme digitali l’11 aprile 🔗vanityfair.it

Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, fuori il video di Bottiglie vuote - Fuori oggi, accompagnato dal videoclip, Bottiglie vuote, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari e in collaborazione con Max Pezzali II nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari vanta una collaborazione del tutto eccezionale: esce oggi, venerdì 11 aprile, Bottiglie vuote feat. Max Pezzali. Il brano, contenuto nell’album Hello World, uscito il 6 dicembre 2024 e anticipato dai singoli Romantico ma muori e Islanda (entrambi Disco di Platino), si presenta in una nuova e inedita versione in cui Max Pezzali, simbolo di piú generazioni, presta la sua voce all’inconfondibile storytelling ... 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali finalmente insieme con “Bottiglie Vuote” su RTL 102.5: “Ci conosciamo da un sacco, ma ci voleva il pezzo giusto”; Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali, ‘Bottiglie vuote’ (video e testo); I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali presentano Bottiglie vuote; Bottiglie vuote dei PTN e Max Pezzali è il brano più trasmesso in radio. 🔗Ne parlano su altre fonti

Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, insieme per “Bottiglie vuote” - Una collaborazione che unisce generazioni diverse, che parla di mare, di vita, di sogni, di nostalgia e di libertà ... 🔗msn.com

I Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali presentano "Bottiglie vuote" - Esce venerdì 11 aprile "Bottiglie vuote" dei Pinguini Tattici Nucleari feat. Max Pezzali. Per la prima volta il gruppo e l'icona del pop italiano hanno collaborato per il brano, contenuto nell’album d ... 🔗msn.com

Classifica Radio 18-24 aprile: Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali in vetta con “Bottiglie Vuote” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com