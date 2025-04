L’Eternauta | in uscita tre volumi per saperne di più sulla serie tv Netflix

L'Eternauta, indimenticabile capolavoro argentino del fumetto scritto da Héctor Germán Oesterheld e disegnato da Francisco Solano López è pronto a conquistare una nuova generazione di fan grazie all'omonima serie tv in arrivo solo su Netflix dal 30 aprile. Pubblicata originariamente fra il 1957 e il 1959 sulla rivista Hora Cero Semanal, L'Eternauta è la prima graphic novel dell'America Latina ed è ambientata nei dintorni di Buenos Aires. Per vivere per la prima volta o riscoprire la bellezza eterna di questa storia, considerata una vera e propria "pietra miliare" del fumetto fantascientifico, sono tre i volumi pubblicati da Panini Comics da recuperare.Primo volume di L'Eternauta, fonte: Panini ComicsIn una gelida sera d'inverno, quattro amici stanno giocando a carte quando, nella notte silenziosa, misteriosi fiocchi di neve fosforescenti cominciano a cadere e uccidono istantaneamente chiunque li tocchi.

