Migranti Amnesty contro governo Meloni

governo Meloni è criticata nel rapporto 2024 di Amnesty International. L'Italia è accusata di aver cercato di screditare i giudici contrari alla detenzione dei Migranti in Albania, minandone l'indipendenza. Il rapporto denuncia anche il tentativo di esaminare le richieste d'asilo fuori dal territorio nazionale e il continuo sostegno alla Libia nonostante violazioni dei diritti umani.Amnesty segnala condizioni inaccettabili nei centri di rimpatrio, con detenuti rinchiusi in gabbie. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 2.30 La politica migratoria delè criticata nel rapporto 2024 diInternational. L'Italia è accusata di aver cercato di screditare i giudici contrari alla detenzione deiin Albania, minandone l'indipendenza. Il rapporto denuncia anche il tentativo di esaminare le richieste d'asilo fuori dal territorio nazionale e il continuo sostegno alla Libia nonostante violazioni dei diritti umani.segnala condizioni inaccettabili nei centri di rimpatrio, con detenuti rinchiusi in gabbie.

