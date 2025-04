Ponte del 1 maggio in Toscana | dove andare in vacanza col cane?

Ponte del 1 maggio è alle porte e chi ha un animale domestico lo sa: il rapporto con loro è totalizzante, sono veri e propri membri della famiglia, da coccolare e assecondare, al punto da influenzare le abitudini in casa e anche in vacanza. Oltre a incidere sulla scelta di mete e strutture pet-friendly, anche per le prossime vacanze estive, gli amici a quattro zampe offrono anche spunti e occasioni per viaggiare seguendo eventi e fiere a loro dedicati. Siena e Pisa sono solo alcune delle città che ospitano ogni anno interessanti appuntamenti pensati per gli amanti degli animali. Al ritorno in albergo, strutture selezionate pet-friendly affiliate a Space Hotels accoglieranno padroni e pelosetti con servizi su misura: cucce, ciotole, giocattoli e persino room service. Lanazione.it - Ponte del 1 maggio in Toscana: dove andare in vacanza col cane? Leggi su Lanazione.it Firenze, 29 aprile 2025 – Ildel 1è alle porte e chi ha un animale domestico lo sa: il rapporto con loro è totalizzante, sono veri e propri membri della famiglia, da coccolare e assecondare, al punto da influenzare le abitudini in casa e anche in. Oltre a incidere sulla scelta di mete e strutture pet-friendly, anche per le prossime vacanze estive, gli amici a quattro zampe offrono anche spunti e occasioni per viaggiare seguendo eventi e fiere a loro dedicati. Siena e Pisa sono solo alcune delle città che ospitano ogni anno interessanti appuntamenti pensati per gli amanti degli animali. Al ritorno in albergo, strutture selezionate pet-friendly affiliate a Space Hotels accoglieranno padroni e pelosetti con servizi su misura: cucce, ciotole, giocattoli e persino room service.

