Pisa capitale dell’umidità | è al 97 posto in Italia per giorni annui fuori comfort

Pisa, 29 aprile 2025 – Senza infamia e senza lode, è così che emerge Pisa dal report del Sole24Ore che fotografa il benessere climatico in 112 capoluoghi (riaggregrati su base provinciale) del Paese sulla base dei dati di 3bMeteo dell'ultimo decennio. Tra tanta umidità, giornate di sole ed eventi meteo estremi in aumento, il bilancio del clima sotto la Torre è tracciabile in un - praticamente - perfetto chiaroscuro: 55esimi su 112 in una classifica che, ovviamente, valorizza le città di mare, che godono tutto l'anno di un clima più sereno. Analizzando la scaletta dei capoluoghi, Pisa se la passa bene per il numero di ore di sole al giorno, posizionandosi nella sfera medio alta della classifica al 37esimo posto.Riguardo invece la percezione del calore, giorni con temperatura percepita uguale o superiore a 30°, il territorio scende esattamente di 30 posizioni, classificandosi al 67esimo posto.

