Lanazione.it - Lutto nella musica, addio a Giuliano ‘Selva’ icona degli anni Sessanta

Siena, 29 aprile 2025 – Siena piange la scomparsa di uno dei suoi artisti “”. Ci ha lasciatoPonzuoli, in arteSelva, nome scelto in onore del suo rione, quello di Vallepiatta. Era nato nel giugno del 1946 ed è stato prima cantante in ambito cittadino, all’inizio del decennio, allargando ben presto i suoi confini artistici, con una serie di dischi di distribuzione nazionale, per successivamente diventare produttore e organizzatore di eventi, perfino attore. Dopo aver accompagnato con la sua voce gruppi come i Granada e Bruno e i Jet, diventa supporter di nomi importanti, fra cui una giovanissima Mina.Con un trio di eccellenti musicisti (Nicola Pratellesi, Spartaco Sabatini e Beppe Ciatti), apre esibizioni di big della canzone. Realizza tre 45 giri di successo: due per l’etichetta milanese Jaguar, quella di Ricky Gianco, del 1967: “L’ultima notteNon rimproverarmi” e “Io vado con i miei sogni”, poi “Niente200 000luce” per la Telerecord, la Casa fondata da Natalino Otto.