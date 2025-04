Caos in strada a Calafuria ridotta la capienza della discoteca Salvetti | Pronti a tutto per garantire la sicurezza

capienza ridotta da 600 a 196 persone, biglietti in prevendita con chiusura del sistema ad esaurimento degli stessi e nessuna possibilità di rimpiazzare chi esce con altri possibili avventori. Sono queste le misure introdotte dall'ordinanza del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, per limitare. Livornotoday.it - Caos in strada a Calafuria, ridotta la capienza della discoteca. Salvetti : "Pronti a tutto per garantire la sicurezza" Leggi su Livornotoday.it da 600 a 196 persone, biglietti in prevendita con chiusura del sistema ad esaurimento degli stessi e nessuna possibilità di rimpiazzare chi esce con altri possibili avventori. Sono queste le misure introdotte dall'ordinanza del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, per limitare.

Calafuria: folla e caos davanti discoteca. Il Prefetto impone numero chiuso - Il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, con ordinanza urgente, ha ridotto la capienza massima della discoteca 'precisamente a Calafuria' da 600 a 196 persone L'articolo Calafuria: folla e caos davanti discoteca. Il Prefetto impone numero chiuso proviene da Firenze Post. 🔗.com

