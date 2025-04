Mandria fuggita con la piena dei fiumi è caccia ai cavalli dispersi | le ricerche continuano ma a piedi

ricerche non si fermano. La segnalazione giunta sabato ai proprietari della Mandria di cavalli dispersa il fine settimana precedente a causa delle piene di Sesia e Po, 35 esemplari dei quali 19 ritrovati morti, si è rivelata infondata. O meglio, la descrizione dei due cavalli bradi nella zona di Casei Gerola corrispondeva a quella di alcuni degli esemplari smarriti, ma una volta giunti sul posto i proprietari non ne hanno più ritrovato traccia, nonostante le ricerche continuate sino al tramonto. E poi proseguite il giorno successivo. Il problema è che l’area iniziale, circa 60 ettari, si è ampliata enormemente così come i due fiumi si sono prima innalzati e poi abbassati lasciando ai cavalli la possibilità di spostarsi su una zona ampissima. Ilgiorno.it - Mandria fuggita con la piena dei fiumi, è caccia ai cavalli dispersi: le ricerche continuano ma a piedi Leggi su Ilgiorno.it Breme Lomellina (Pavia), 29 aorile 2025 – Un falso allarme. Ma lenon si fermano. La segnalazione giunta sabato ai proprietari delladidispersa il fine settimana precedente a causa delle piene di Sesia e Po, 35 esemplari dei quali 19 ritrovati morti, si è rivelata infondata. O meglio, la descrizione dei duebradi nella zona di Casei Gerola corrispondeva a quella di alcuni degli esemplari smarriti, ma una volta giunti sul posto i proprietari non ne hanno più ritrovato traccia, nonostante lecontinuate sino al tramonto. E poi proseguite il giorno successivo. Il problema è che l’area iniziale, circa 60 ettari, si è ampliata enormemente così come i duesi sono prima innalzati e poi abbassati lasciando aila possibilità di spostarsi su una zona ampissima.

