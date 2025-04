Futuro Gasp | Mai detto che sarei andato via semmai che non avrei rinnovato

Futuro e sulla qualificazione alla Champions. «Non va data per scontata» Ecodibergamo.it - Futuro Gasp: «Mai detto che sarei andato via, semmai che non avrei rinnovato» Leggi su Ecodibergamo.it CALCIO. Lunedì 28 aprile a Coverciano, per ritirare il premio Ussi-Mcl come miglior allenatore della Serie A (2324), il tecnico nerazzurro è tornato sul suoe sulla qualificazione alla Champions. «Non va data per scontata»

Atalanta, Gasperini torna sul suo futuro: “Non ho mai detto che sarei andato via” - Da Coverciano Gian Piero Gasperini è tornato a parlare del suo futuro. In Toscana per ritirare da Inside il premio come miglior allenatore della stagione 2023/2024, ai microfoni di Sky il tecnico dell’Atalanta ha ribadito di non aver mai detto di andare via, ma di aver affermato che non avrebbe rinnovato il contratto. “La qualificazione in Champions rappresenta il traguardo massimo per l’Atalanta – ha dichiarato parlando del finale di stagione -. 🔗bergamonews.it

Balzarini lo ha detto sul futuro di Thiago Motta: la sua permanenza non sarebbe certa nemmeno in caso di Champions League! La rivelazione - di Redazione JuventusNews24Balzarini, giornalista, ha rivelato il futuro di Thiago Motta: la permanenza dell’italo-brasiliano alla Juve non sarebbe certa nemmeno con la Champions League! Intervistato dal canale You Tube di calciomercato.it, Gianni Balzarini ha messo alla luce il futuro di Thiago Motta in bianconero. Ecco la clamorosa rivelazione sull’allenatore italo-brasiliano della Juve. PAROLE – «Il futuro di Motta? Se non centra la Champions League è fortemente in discussione, se anche centra la Champions qualche discussione ci sarà, se invece dovesse centrare altro (lo scudetto, ... 🔗juventusnews24.com

Cocchi e l’emozione per l’esordio: «Non me lo sarei mai aspettato, Inzaghi mi ha detto una cosa. Il paragone con Dimarco? Come lui sono interista da sempre ma…» - di RedazioneL’esterno dell’Inter Primavera, Matteo Cocchi, ha raccontato le proprie emozioni per l’esordio in Champions contro il Feyenoord Intervenuto ai microfoni di Inter TV dopo il suo esordio ufficiale in prima squadra e in Champions League in Inter Feyenoord, l’esterno della Primavera nerazzurra, Matteo Cocchi, ha parlato così. LE MIE EMOZIONI? – «Sicuramente c’è grande felicità nell’esordire in uno stadio così. 🔗internews24.com

