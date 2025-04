A Monza Croce Rossa lancia l' idea per una nuova casa d' accoglienza | il progetto

casa al terzo piano. Pensata per ospitare fra i soggetti più vulnerabili del nostro territorio, ovvero le donne vittime di violenza, con i loro bambini e le loro famiglie.È questa l'idea lanciata dalla sezione monzese di Croce Rossa e che punta a realizzare grazie a una speciale raccolta. Monzatoday.it - A Monza Croce Rossa lancia l'idea per una nuova casa d'accoglienza: il progetto Leggi su Monzatoday.it Unaal terzo piano. Pensata per ospitare fra i soggetti più vulnerabili del nostro territorio, ovvero le donne vittime di violenza, con i loro bambini e le loro famiglie.È questa l'ta dalla sezione monzese die che punta a realizzare grazie a una speciale raccolta.

Ne parlano su altre fonti

Croce Rossa di Monza, istruttori senza qualifica e firme false per risultare presenti: da rifare i corsi per soccorritore - Monza – Istruttori senza qualifiche e firme falsificate. Corsi per usare il defibrillatore ed effettuare correttamente il massaggio cardiaco, effettuati da personale senza opportuna certificazione che a quei corsi non era nemmeno presenti. È una bufera quella che si è abbattuta ieri sulla Croce Rossa di Monza. La Commissione di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) ha emesso infatti un provvedimento a carico del Centro di formazione locale della Croce Rossa Italiana – Comitato di Monza, in merito a una serie di presunti illeciti commessi negli scorsi mesi. 🔗ilgiorno.it

La Croce Rossa di Monza al centro di uno scandalo per presunti illeciti - Istruttori senza qualifiche e firme falsificate. Questo quanto sarebbe accaduto all'interno del Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana. Una vicenda denunciata da Fanpage e che nella giornata di ieri, lunedì 31 marzo, ha visto la Commissione di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza)... 🔗monzatoday.it

A Casa Francesco arriva la Croce Rossa. Rivoluzione nei servizi di Vedano. E a Monza entrano in servizio 30 volontari - Coniugare benessere e sicurezza degli anziani con le loro esigenze quotidiane. Un impegno che la Croce Rossa Italiana ha deciso di portare avanti con forte determinazione collaborando con Unitalsi e il Comune di Vedano, che lavoreranno insieme per offrire un supporto concreto ai cittadini più vulnerabili. Parte oggi l’accordo che segna l’avvio di una rivoluzione nei servizi di soccorso e assistenza a Vedano. 🔗ilgiorno.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Monza Croce Rossa lancia l'idea per una nuova casa d'accoglienza: il progetto; Nalli: «Con il Suzuki Bike Day apriamo l'Autodromo di Monza alle bici»; Villasanta: la Croce rossa lancia il nuovo corso volontari: che cosa fanno; Mezzi troppo vecchi, a rischio i servizi di Pronto intervento della Croce Rossa. 🔗Cosa riportano altre fonti

Monza: la Croce Rossa presenta il progetto di housing sociale per donne vittime di violenza - Una domenica speciale il 4 maggio della Croce Rossa: in piazza Roma a Monza apre il Villaggio e si presenta il progetto Mattoni di Speranza. 🔗msn.com

L’equipaggio della Croce Rossa di Monza in partenza per i funerali di Papa Francesco - Un equipaggio della CRI Comitato di Monza è infatti in partenza per Roma, dove presterà assistenza sanitaria durante i funerali di Papa Francesco, morto lo scorso 21 aprile ... 🔗mbnews.it

Croce Rossa Monza nella bufera per presunte irregolarità: ecco cosa sta succedendo - A seguito dell'indagine, Areu ha emesso un provvedimento di interdizione per il Centro di formazione della Croce Rossa di Monza, che dal 15 aprile 2024 non potrà più svolgere attività didattiche. 🔗monza-news.it