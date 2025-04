Fine vita Alice Parma Pd | Serve una legge nazionale il Parlamento si prenda le sue responsabilità

Serve una legge nazionale sul Fine vita. Il Parlamento deve prendersi le proprie responsabilità e colmare il vuoto normativo sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2019 e poi di nuovo nel 2024. Ha ragione il presidente De Pascale: è un paradosso attaccare la Regione. Riminitoday.it - Fine vita, Alice Parma (Pd): “Serve una legge nazionale, il Parlamento si prenda le sue responsabilità" Leggi su Riminitoday.it “Lo dico da anni,unasul. Ildeve prendersi le propriee colmare il vuoto normativo sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2019 e poi di nuovo nel 2024. Ha ragione il presidente De Pascale: è un paradosso attaccare la Regione.

Fine vita, Alice Parma (Pd): "Serve una legge nazionale, il Parlamento si prenda le sue responsabilità" - "Lo dico da anni, serve una legge nazionale sul fine vita. Il Parlamento deve prendersi le proprie responsabilità e colmare il vuoto normativo sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2019 e poi di nuovo nel 2024. Ha ragione il presidente De Pascale: è un paradosso attaccare la Regione...

Fine vita, Alice Parma (Pd): “In Emilia-Romagna diamo gli strumenti per accedere al suicidio assistito" - Mattinata di audizioni in commissione regionale Sanità. Tema centrale del dibattito la delibera 194 del 2024 che ha costituito il comitato regionale per l'Etica nella Clinica, “garantendo il diritto all’accesso al suicidio mediamente assistito nel nostro territorio” commenta la vice capogruppo Pd... 🔗riminitoday.it

Il collegio di garanzia conferma la conformità della legge sul fine vita in Toscana - Il collegio di garanzia della Regione Toscana, organo ausiliario regionale chiamato a valutare la conformità allo Statuto delle leggi approvate in Toscana, ha deciso all'unanimità che le legge sul fine vita approvata dall'Assemblea toscana a febbraio scorso "non presenta le violazioni statutarie prospettate e che dunque, in relazione ai profili contestati, è conforme allo Statuto". Lo si legge nella decisione presa dal collegio di garanzia che si è riunito stamattina per esaminare il ricorso presentato dal centrodestra. 🔗quotidiano.net

Fine vita, Alice Parma (Pd): "Serve una legge nazionale, il Parlamento si prenda le sue responsabilità" - La consigliera regionale del Partito democratico: "Assurdo scagliarsi contro le Regioni che provano solo a colmare lacune per garantire diritti"

Parma (PD): "Fine vita, disumano e ingiusto strumentalizzare con ricorsi al TAR" - "Lo dico da anni, serve una legge nazionale sul fine vita. Il Parlamento deve prendersi le proprie responsabilità e colmare il vuoto normativo sottolineato dalla Corte Costituzionale nel 2019 e poi di nuovo nel 2024.

