San Francesco 800 anni dalla morte Gubbio programma le commemorazioni

Gubbio, 29 aprile 2025 – Il 3 ottobre 2026 si commemorano gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Il Comune e la Diocesi di Gubbio avevano costituito, già nell’autunno dello scorso anno, un comitato permanente insieme ai Frati francescani minori conventuali, per concretizzare le numerose iniziative programmate tra l’estate del 2025 e l’intero 2026. Tra queste rientra anche la mostra-evento sul tema “Francesco e frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro“, che verrà inaugurata nel settembre prossimo e che sarà il fulcro di numerose altre attività culturali, tra cui un grande convegno internazionale, percorsi spirituali e naturalistici, musicali e artistici ai quali stanno aderendo le realtà del territorio e prestigiosi soggetti nazionali. In generale, le manifestazioni e le iniziative in programma approfondiranno il tema del francescanesimo a Gubbio e avranno anche il compito di valorizzare i grandi temi legati alla vita e alla figura del Santo, che continua a parlare con forza al nostro presente. Lanazione.it - San Francesco, 800 anni dalla morte. Gubbio programma le commemorazioni Leggi su Lanazione.it , 29 aprile 2025 – Il 3 ottobre 2026 si commemorano gli 800di San. Il Comune e la Diocesi diavevano costituito, già nell’autunno dello scorso anno, un comitato permanente insieme ai Frati francescani minori conventuali, per concretizzare le numerose iniziativete tra l’estate del 2025 e l’intero 2026. Tra queste rientra anche la mostra-evento sul tema “e frate Lupo. L’arte racconta la leggenda dell’incontro“, che verrà inaugurata nel settembre prossimo e che sarà il fulcro di numerose altre attività culturali, tra cui un grande convegno internazionale, percorsi spirituali e naturalistici, musicali e artistici ai quali stanno aderendo le realtà del territorio e prestigiosi soggetti nazionali. In generale, le manifestazioni e le iniziative inapprofondiranno il tema del francescanesimo ae avranno anche il compito di valorizzare i grandi temi legati alla vita e alla figura del Santo, che continua a parlare con forza al nostro presente.

Approfondimenti da altre fonti

Gubbio resta fuori dagli eventi per gli 800 anni di san Francesco - GUBBIO – È stata respinta la mozione che aveva come oggetto "l’inclusione della città di Gubbio nei festeggiamenti per l’ottocentenario di San Francesco d’Assisi", presentata in assemblea legislativa da Nilo Arcudi, presidente di Umbria Civica. Dodici i voti contrari e sei a favore dell’atto, che chiedeva alla giunta regionale di impegnarsi nel promuovere la presenza di Gubbio nelle celebrazioni, riconoscendo il valore storico e spirituale della città e del suo legame con la figura di San Francesco e di sostenere, anche economicamente, come parte integrante delle iniziative regionali, il ... 🔗lanazione.it

Papa Francesco solo in una Piazza San Pietro deserta per il Covid: 5 anni fa le immagini che fecero la storia - Sono passati cinque anni da quella sera del 27 marzo 2020, quando Papa Francesco si trovò solo in una Piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia battente. Un’immagine potente, destinata a entrare nella storia come simbolo di speranza in uno dei momenti più difficili della pandemia. Davanti a un mondo immobilizzato dal Covid-19, il Pontefice pronunciò la storica benedizione ‘Urbi et Orbi’, accompagnata da una preghiera toccante per la fine della pandemia. 🔗panorama.it

Papa Francesco: 5 anni fa la benedizione Urbi et Orbi in una San Pietro deserta - Il 27 marzo 2020, Papa Francesco si trovò solo in una Piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia, mentre il mondo affrontava la pandemia di Covid-19. In un silenzio surreale, il Pontefice pronunciò la storica benedizione ‘Urbi et Orbi’, pregando per la fine della crisi sanitaria. Quell’immagine è diventata simbolo di speranza e di solidarietà globale. A cinque anni di distanza, il ricordo di quel momento continua a ispirare la fede e la resilienza. 🔗panorama.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

A Gubbio Convegno internazionale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Qui parlò al lupo e all’umanità; San Francesco, 800 anni dalla morte. Gubbio programma le commemorazioni; Festival dei Cammini di Francesco a 800 anni dal Cantico delle Creature; Matera, concerto “Sorella Acqua” per gli 800 anni del Cantico di San Francesco. 🔗Cosa riportano altre fonti

800 anni dopo, papa Francesco ridà a san Francesco ciò che la Curia gli aveva tolto - si compiranno 800 anni della Porziuncola, il luogo per il quale san Francesco chiese a Papa Onorio III, in quel momento a Perugia, di concedere l'indulgenza plenaria a tutti coloro che l'avrebbero ... 🔗sanfrancescopatronoditalia.it

Il Nostro tempo - Da 800 anni La Verna parla di san Francesco - «Tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena m'è diletto». Sono queste parole di san Francesco, famosissime, all'origine del Santuario de La Verna, esattamente 800 anni fa. Secondo la tradizione, ... 🔗sanfrancescopatronoditalia.it

Per gli 800 anni del Cantico delle creature, sei incontri sulla spiritualità di San Francesco - (LinkOristano) Ne parlano anche altre fonti Un messaggio sul delicato legame tra essere umano ed ambiente con un invito allo sviluppo sostenibile scritto più di 800 anni fa da San Francesco su ... 🔗informazione.it