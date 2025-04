Difende un ragazzo da un' aggressione | addetto picchiato in stazione

aggressione in stazioneProtagonista, suo malgrado, dell'aggressione avvenuta. Monzatoday.it - Difende un ragazzo da un'aggressione: addetto picchiato in stazione Leggi su Monzatoday.it Stava facendo il suo lavoro quando si è accorto che qualcuno aveva bisogno di aiuto. E ha deciso di intervenire. Si è fatto avanti e ha difeso un giovane dalle percosse di un uomo. Ma è stato aggredito e ferito.

