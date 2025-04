Trump annuncia alleggerimento dazi auto estere e rimborso per case automobilistiche

Trump intende attenuare l'impatto dei dazi sulle auto prodotte all'estero, impedendo che si accumulino ad altre tariffe da lui imposte e alleggerendo alcuni dazi sui componenti esteri utilizzati per la produzione di veicoli negli Usa. Lo scrive il Wall Street Journal citano una persona a conoscenza del dossier.In base a questa mossa, le case automobilistiche che pagano i dazi di settore non saranno soggette anche ad altri dazi, come quelli su acciaio e alluminio. La decisione sarebbe retroattiva, hanno affermato le fonti, il che significa che le case auto potrebbero essere rimborsate per tali tariffe già pagate.Il dazio del 25% sulle auto finite prodotte all'estero è entrato in vigore all'inizio di questo mese. L'amministrazione Usa, sempre secondo il Wsj, modificherà anche i dazi sui ricambi delle auto estere - previsti al 25% e in vigore dal 3 maggio -, consentendo alle case automobilistiche di ottenere un rimborso per tali dazi fino a un importo pari al 3,75% del valore di un'auto prodotta negli Stati Uniti per un anno.

