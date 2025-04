Disagi alla circolazione dei treni tra Bari e Pescara | treni in ritardo e cancellazioni

Disagi alla circolazione, nel pomeriggio del 28 aprile, sulla linea ferroviaria tra Bari e Pescara, a causa di un problema tecnico all'Intercity Milano-Lecce fermatosi dopo essere transitato dalla stazione di Trani. La circolazione a un solo binario dei treni ha provocato ritardi e.

