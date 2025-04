Furto al ristorante Panigo In cassa spiccioli ma ingenti i danni | Non si può andare avanti così

Furto in cinque anni: amara nottata quella di domenica sera per Damiano Lavagetti, titolare da nove anni del ristorante “Il Panigo” in via Cisa a Sarzana. Alle 3.40 di lunedì mattina è suonato l’allarme ma questo non ha scoraggiato i ladri ad entrare dalla porta sul retro per agire in pochi minuti e racimolare il possibile. Un Furto esiguo, sui 250 euro tra fondo cassa e bussolotto delle mance. A pesare assai di più, in termini economici, sono i danni che i vandali hanno provocato: migliaia di euro, tra la porta a vetri blindata rotta, l’arredo intorno danneggiato e la cassa forzata. Ma quello che fa più male è la sensazione di avvilimento: “Non si può andare avanti così – ha detto il titolare Lavagetti – noi oggi riapriamo (ieri per chi legge, ndr), sostituiamo la porta, cerchiamo di lavorare al meglio, ma fino a quando?”. Lanazione.it - Furto al ristorante Panigo. In cassa spiccioli ma ingenti i danni: “Non si può andare avanti così” Leggi su Lanazione.it Sarzana (La Spezia), 29 aprile 2025 – Il terzoin cinque anni: amara nottata quella di domenica sera per Damiano Lavagetti, titolare da nove anni del“Il” in via Cisa a Sarzana. Alle 3.40 di lunedì mattina è suonato l’allarme ma questo non ha scoraggiato i ladri ad entrare dalla porta sul retro per agire in pochi minuti e racimolare il possibile. Unesiguo, sui 250 euro tra fondoe bussolotto delle mance. A pesare assai di più, in termini economici, sono iche i vandali hanno provocato: migliaia di euro, tra la porta a vetri blindata rotta, l’arredo intorno danneggiato e laforzata. Ma quello che fa più male è la sensazione di avvilimento: “Non si può– ha detto il titolare Lavagetti – noi oggi riapriamo (ieri per chi legge, ndr), sostituiamo la porta, cerchiamo di lavorare al meglio, ma fino a quando?”.

