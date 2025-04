La classifica del meteo folle | super caldo vento forte e piogge estreme Pavia Lodi e Cremona le più colpite della pianura Padana

Pavia, 29 aprile 2025 – Undici giorni freddi a Pavia nel 2024 e 76 notti tropicali. Non va meglio a Lodi, dove la temperatura media è aumentata di 3.1 gradi. E va persino peggio a Cremona, che l’anno scorso ha avuto 81 notti tropicali e 7 giorni freddi anche se la temperatura media è aumentata un po’ meno rispetto alle altre città, “solo“ 2,7 gradi.I dati sono stati raccolti dal Sole 24 Ore, che ha scattato una fotografia poco piacevole del benessere climatico in pianura Padana. Sui 112 capoluoghi (riaggregati su base provinciale) presi in esame, Lodi si colloca all’88° posto, Pavia al 94°, Mantova al 97° e Cremona al 102°. Quindici i parametri presi in esame, che rilevano altrettante condizioni meteorologiche tra 2014 e 2024: dalle ondate di calore alle raffiche di vento, dalle precipitazioni estreme alla nebbia. Ilgiorno.it - La classifica del meteo folle: super caldo, vento forte e piogge estreme. Pavia, Lodi e Cremona le più colpite della pianura Padana Leggi su Ilgiorno.it , 29 aprile 2025 – Undici giorni freddi anel 2024 e 76 notti tropicali. Non va meglio a, dove la temperatura media è aumentata di 3.1 gradi. E va persino peggio a, che l’anno scorso ha avuto 81 notti tropicali e 7 giorni freddi anche se la temperatura media è aumentata un po’ meno rispetto alle altre città, “solo“ 2,7 gradi.I dati sono stati raccolti dal Sole 24 Ore, che ha scattato una fotografia poco piacevole del benessere climatico in. Sui 112 capoluoghi (riaggregati su base provinciale) presi in esame,si colloca all’88° posto,al 94°, Mantova al 97° eal 102°. Quindici i parametri presi in esame, che rilevano altrettante condizionirologiche tra 2014 e 2024: dalle ondate di calore alle raffiche di, dalle precipitazionialla nebbia.

