Aggressioni con la siringa La difesa | L’indagato va liberato

Aggressioni con la siringa, il caso, domani (mercoledì 30), arriverà al Tribunale del Riesame. “Chiunque sia il responsabile, non deve essere tenuto ai domiciliari”, sostiene la difesa delL’indagato che durante l’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per l’avvocato Fabrizio Bianchi, infatti, l’ipotesi di reato che può essere configurata, eventualmente, è quella di lesioni volontarie aggravate e non “violenza sessuale” che prevede la misura cautelare.L’indagato non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. “In attesa del completamento delle indagini, in modo da consentire” al suo legale “di valutare la migliore strategia difensiva”, aveva detto l’avvocato. E aveva annunciato che si sarebbe concentrato “sull’aspetto cautelare”. Lanazione.it - Aggressioni con la siringa. La difesa: “L’indagato va liberato” Leggi su Lanazione.it Pisa, 29 aprile 2025 –con la, il caso, domani (mercoledì 30), arriverà al Tribunale del Riesame. “Chiunque sia il responsabile, non deve essere tenuto ai domiciliari”, sostiene ladelche durante l’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Per l’avvocato Fabrizio Bianchi, infatti, l’ipotesi di reato che può essere configurata, eventualmente, è quella di lesioni volontarie aggravate e non “violenza sessuale” che prevede la misura cautelare.non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. “In attesa del completamento delle indagini, in modo da consentire” al suo legale “di valutare la migliore strategia difensiva”, aveva detto l’avvocato. E aveva annunciato che si sarebbe concentrato “sull’aspetto cautelare”.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Aggressioni con la siringa. L’indagato non risponde - di Antonia Casini Aggressioni con la siringa, l’indagato Simone Baroncini ha già sostenuto l’interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere. "In attesa del completamento delle indagini, in modo da consentire" al suo legale, l’avvocato Fabrizio Bianchi del foro di Pisa, "di valutare la migliore strategia difensiva". "Al momento – dichiara l’avv Bianchi – ci concentriamo sull’aspetto cautelare, poi vedremo il da farsi". 🔗lanazione.it

Giovanni Toti indagato per truffa allo Stato. La difesa: “Errata interpretazione dei fatti” - L'accusa verterebbe su un contratto concesso al gestore di uno stabilimento balneare di Ameglia, che l'ex governatore Toti e l'ex assessore Giampedrone sembra abbiano frequentato gratuitamente L'articolo Giovanni Toti indagato per truffa allo Stato. La difesa: “Errata interpretazione dei fatti” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Aggressioni ai volontari sanitari. Via ai corsi di prevenzione e difesa. “Persone generose, non si toccano” - Aggressioni ai soccorritori, Anpas Toscana organizza corsi di prevenzione per i volontari. Dopo l’ultimo episodio dei giorni scorsi a Firenze, a un volontario delle Pubbliche assistenze toscane malmenato mentre cercava di prestare le prime cure a un paziente colto da malore, le associazioni si mobilitano. Il 27 febbraio a Firenze, Anpas, Misericordie e Croce Rossa, interverranno durante la seduta della commissione Politiche per la promozione della legalità e della sostenibilità urbana, ma il primo atto concreto arriva dal movimento che raccoglie i 50mila volontari toscani di Pubblica ... 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Punge tre donne con una siringa a Pisa: era appena uscito dal carcere, aveva ucciso una sua amica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Aggressioni con la siringa. L’indagato non risponde - Aggressioni con la siringa, l’indagato Simone Baroncini ha già sostenuto l’interrogatorio di garanzia e si è avvalso della facoltà di non rispondere. "In attesa del completamento delle indagini, in ... 🔗lanazione.it

Ragazze punte con siringa a Pisa, arrestato Simone Baroncini. Nel 2009 uccise una donna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ragazze punte con siringa a Pisa, arrestato Simone Baroncini. Nel 2009 uccise una donna ... 🔗msn.com

Aggrediva studentesse con la siringa, arrestato per violenza sessuale: nel 2009 uccise 20enne. Era libero - È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale Simone Baroncini, operaio 50enne di Pisa, già noto alle cronache per un femminicidio avvenuto ... 🔗notizie.tiscali.it