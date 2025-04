Croce in San Magno emesso il bando | al via il mese del Palio

Legnano (Milano), 29 aprile 2025 – La cerimonia della Traslazione ha riportato la Croce di Ariberto d'Intimiano nella basilica di San Magno, dove resterà custodita per tutto il mese di maggio, fino a quando la corsa di domenica 25 decreterà la contrada vincitrice del Palio. Domenica 27 aprile, anziché sabato 26 a causa del lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, sotto un cielo plumbeo che minacciava pioggia, si è svolta la cerimonia. In una piazza gremita di colori e di festa, le contrade e i tanti cittadini presenti hanno accolto il Crocione, simbolo della vittoria al Palio, proveniente dalla chiesa del Santo Redentore di Legnarello, contrada che ha trionfato nell'edizione 2024. Sul sagrato della basilica, insieme alle sette contrade, ad attendere la Croce c'erano don Angelo Pergoletti, in sostituzione di monsignor Angelo Cairati, il sindaco e supremo magistrato Lorenzo Radice, il gran maestro del collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito, il consigliere Jody Testa in rappresentanza della Famiglia Legnanese e il cavaliere del Carroccio Andrea Monaci.

