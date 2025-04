Elezioni comunali a Santo Stefano Lodigiano | in campo anche l’ex sindaca Marinella Testolina e Paola Rossi

Santo Stefano Lodigiano (Lodi) 29 aprile 2025 – La ex sindaca di Santo Stefano Lodigiano Marinella Testolina, infermiera, di 57 anni, che, per via delle dimissioni di tanti consiglieri col successivo commissariamento del Comune, ha dovuto interrompere il mandato, tenta il bis alle pRossime Elezioni comunali alla guida della lista civica "Continuità e Futuro" . "Il lavoro svolto dal 2020 al 2025 dalla nostra amministrazione sta portando al superamento della causa Ghiringhelli, (seguita al processo dell'ex sindaco Massimiliano Lodigiani per circonvenzione di incapace, ndr) – introduce la candidata –. Oltre a stabilizzare la situazione finanziaria, abbiamo anche riqualificato il Centro raccolta rifiuti, messo in sicurezza il marciapiede di via Polenghi e via Trento e Trieste, rimosso l'amianto in municipio, riqualificato la pubblica Illuminazione, reso più efficienti dal punto di vista del risparmio energetico i serramenti del municipio, lavorato alla videosorveglianza territoriale, messo in sicurezza la cascina Santa Maria, oltre ad aver rinnovtoo ben 17 regolamenti comunali".

