Ucraina-Russia la nuova tregua di Putin non basta a Trump

Putin dichiara una nuova tregua, stavolta di 3 giorni. Per Donald Trump, però, non basta. Dopo lo stop alla guerra con l'Ucraina per 30 ore a Pasqua, il presidente russo concede il bis. Stavolta, dice il Cremlino, non si spara dall'8 all'11 maggio, in corrispondenza della parata del 9 maggio con cui .L'articolo Ucraina-Russia, la nuova tregua di Putin non basta a Trump proviene da Webmagazine24.

