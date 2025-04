Morto al centro commerciale | l’addio a Alberto Roscini

Alberto Roscini, 68 anni, improvvisamente scomparso sabato scorso mentre si trovava al Fano Center. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità fanese, che oggi si stringerà attorno alla figlia Chiara e la moglie Lucia per l’ultimo saluto.Alberto Roscini era molto più di un apprezzato ingegnere civile. Libero professionista, aveva alle spalle oltre quarant’anni di carriera nel settore edilizio, maturati prima nell’impresa storica di famiglia, la Roscini & Renzoni srl, e poi nello studio tecnico “Erre Quadro Associati”. La sua competenza e il suo impegno lo avevano portato anche a essere designato Presidente del Collegio Costruttori di Confindustria (2002-2011) e figura centrale nella nascita e valorizzazione del Gruppo Giovani Imprenditori di cui è stato presidente dal 1987 al 1990, confermando il rispetto che aveva saputo conquistarsi nel mondo delle costruzioni. Ilrestodelcarlino.it - Morto al centro commerciale: l’addio a Alberto Roscini Leggi su Ilrestodelcarlino.it Fano, 29 aprile 2025 – Sarà celebrato oggi pomeriggio alle 15.30, in Duomo, il funerale dell’ingegner, 68 anni, improvvisamente scomparso sabato scorso mentre si trovava al Fano Center. La notizia della sua morte ha profondamente scosso la comunità fanese, che oggi si stringerà attorno alla figlia Chiara e la moglie Lucia per l’ultimo saluto.era molto più di un apprezzato ingegnere civile. Libero professionista, aveva alle spalle oltre quarant’anni di carriera nel settore edilizio, maturati prima nell’impresa storica di famiglia, la& Renzoni srl, e poi nello studio tecnico “Erre Quadro Associati”. La sua competenza e il suo impegno lo avevano portato anche a essere designato Presidente del Collegio Costruttori di Confindustria (2002-2011) e figura centrale nella nascita e valorizzazione del Gruppo Giovani Imprenditori di cui è stato presidente dal 1987 al 1990, confermando il rispetto che aveva saputo conquistarsi nel mondo delle costruzioni.

