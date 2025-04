Blackout totale in Spagna intere città nelle tenebre | cosa è successo davvero

Spagna è sprofondata nel caos a causa di un Blackout senza precedenti. L’energia elettrica è venuta a mancare improvvisamente alle 12.32, spegnendo aeroporti, fermando treni e metropolitane, bloccando i semafori nelle città e gettando il paese nel panico.La popolazione, colta di sorpresa, si è precipitata nei supermercati per fare incetta di acqua, carta igienica, radioline portatili e batterie. Nel frattempo, il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza, schierando 30mila agenti tra polizia e Guardia Civil per mantenere l’ordine.Le cause del collasso energetico rimangono ancora avvolte nel mistero. “Non escludiamo nessuna ipotesi”, ha dichiarato il premier Pedro Sanchez, intervenuto due volte davanti ai media per aggiornare la nazione in quelle che ha definito “ore critiche”. Thesocialpost.it - Blackout totale in Spagna, intere città nelle tenebre: cosa è successo davvero Leggi su Thesocialpost.it Il 28 aprile 2025 resterà impresso nella memoria collettiva come il giorno in cui laè sprofondata nel caos a causa di unsenza precedenti. L’energia elettrica è venuta a mancare improvvisamente alle 12.32, spegnendo aeroporti, fermando treni e metropolitane, bloccando i semaforie gettando il paese nel panico.La popolazione, colta di sorpresa, si è precipitata nei supermercati per fare incetta di acqua, carta igienica, radioline portatili e batterie. Nel frattempo, il governo ha dichiarato lo stato d’emergenza, schierando 30mila agenti tra polizia e Guardia Civil per mantenere l’ordine.Le cause del collasso energetico rimangono ancora avvolte nel mistero. “Non escludiamo nessuna ipotesi”, ha dichiarato il premier Pedro Sanchez, intervenuto due volte davanti ai media per aggiornare la nazione in quelle che ha definito “ore critiche”.

Se ne parla anche su altri siti

Blackout totale in Spagna e Portogallo, panico e terrore: cosa sta accadendo - Una situazione mai vista con le persone che non sapevano cosa fare e dove andare, anche parte della Francia è stata colpita. Ma si predica calma sul cyber-attacco Una situazione mai vista. All’improvviso si è fermato il mondo in Spagna e in Portogallo e parte della Francia. Senza luce, senza elettricità, senza controllo e senza avere alcun potere per quello che stava accadendo. E la gente terrorizzata scappava per le strade, con tanti che hanno lasciato all’istante il posto di lavoro per tornare a casa prendere d’assalto i supermercati. 🔗cityrumors.it

Blackout in Spagna e Portogallo, città bloccate: è panico totale, colpita anche la Francia - Oggi, poco dopo le 12, un misterioso blackout ha colpito tutta la Spagna, causando ingorghi inimmaginabili nella capitale, Madrid, dove i semafori sono rimasti spenti. La metropolitana è stata evacuata e il sistema elettrico ha subito un’interruzione che ha interessato anche il Portogallo e parte della Francia. Le autorità spagnole stanno valutando se l’incidente possa essere il risultato di un attacco informatico, mentre il governo ha esortato i cittadini a non circolare in auto. 🔗thesocialpost.it

Blackout in Spagna e Portogallo, chi rinuncia al viaggio può richiedere il rimborso totale - Gli italiani che avevano programmato un viaggio in Spagna e Portogallo in occasione del ponte del primo maggio possono annullare le partenze senza pagare penali. Lo fa sapere il Codacons, dopo il caos scoppiato nei due Paesi a causa del blackout. Chi vorrà potrà inoltre chiedere il rimborso integrale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Blackout in Spagna e in Portogallo. Stop a Internet, treni ed aerei LA CRONACA DELLA GIORNATA; Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. Disagi trasporti e Internet; Blackout totale in Spagna e Portogallo fa cancellare treni e voli, salta Internet: a Valencia c'è anche Tajani; Blackout in Spagna e Portogallo: le ultime notizie in diretta | Sanchez: Nessuna ipotesi esclusa. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Blackout totale in Spagna, intere città nelle tenebre: cosa è successo davvero - Il 28 aprile 2025 resterà impresso nella memoria collettiva come il giorno in cui la Spagna è sprofondata nel caos a causa di un blackout senza ... 🔗thesocialpost.it

Blackout totale in Spagna: svelato il misterioso fenomeno naturale che ha mandato in tilt la rete - Foto di Pixabay: https://www.pexels.com/it-it/foto/nubi-cumuliformi-209831/ Una vasta interruzione di corrente ha oscurato Spagna, Portogallo e ... 🔗msn.com

Maxi-blackout in Spagna e Portogallo, 'nessuna causa viene esclusa' - Un incubo dalle cause ancora incerte con il premier Pedro Sanchez che ha presieduto riunioni di emergenza, senza togliere dal campo nessuna ipotesi: "Nulla può essere escluso". 🔗ansa.it