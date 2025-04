La Riviera capitale delle moto d' acqua campionato italiano al via con la tappa riminese

campionato italiano moto d’acqua 2025, organizzato sotto l’egida della Fim - Federazione Italiana motonautica dal Club Nautico Rimini in collaborazione con Pescare Show e Aquabike San Marino, con il supporto della Regione. Riminitoday.it - La Riviera capitale delle moto d'acqua, campionato italiano al via con la tappa riminese Leggi su Riminitoday.it Partirà da Rimini, sabato 3 e domenica 4 maggio, la prima prova deld’2025, organizzato sotto l’egida della Fim - Federazione Italiananautica dal Club Nautico Rimini in collaborazione con Pescare Show e Aquabike San Marino, con il supporto della Regione.

