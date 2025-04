Hollerich un Papa poco augurabile in bilico sul celibato

Hollerich, se fosse Papa. Nato nel 1958, gesuita, vicepresidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa dal 2021, del cardinale Hollerich fa meno specie l’essere considerato un progressista del fatto che consideri il ribaltamento della dottrina della Chiesa una cosa normale, fattibilissima e faccia pure spallucce davanti al magistero pontificio, che per un porporato come lui (come per tutti i fedeli) è infallibile in materia teologica e morale. Liberoquotidiano.it - Hollerich, un Papa poco augurabile (in bilico sul celibato) Leggi su Liberoquotidiano.it San Vincenzo di Lerino, nel V secolo, non ha mai detto la citatissima frase «Alcuni papi Dio li dona, altri li tollera, altri ancora li infligge», ma, se non si rischiasse di bruciarsi giocando con il fuoco dei conclavi, verrebbe voglia di dire che la battuta è azzeccatissima. E sarebbe facile dire a quale gruppo apparterrebbe l’arcivescovo del Lussemburgo, cardinal Jean-Claude, se fosse. Nato nel 1958, gesuita, vicepresidente del Consiglio delle conferenze dei vescovi d’Europa dal 2021, del cardinalefa meno specie l’essere considerato un progressista del fatto che consideri il ribaltamento della dottrina della Chiesa una cosa normale, fattibilissima e faccia pure spallucce davanti al magistero pontificio, che per un porporato come lui (come per tutti i fedeli) è infallibile in materia teologica e morale.

