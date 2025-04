Pillole antidepressive per dimagrire | Avevo l’istinto al suicidio

Ancona, 29 aprile 2025 – Ricette mediche per patologie inesistenti che però facevano dimagrire i suoi pazienti alle prese con diversi chili di troppo. Le avrebbe fatte un medico originario di Foligno che esercitava a Senigallia. Da lui sarebbero andate soprattutto donne alle prese con un ingrassamento dovuto a gravidanze o ad un aumento di peso, per il quale non riuscivano a trovare diete per ritornare in forma.Il dottore, specializzato anche in medicina estetica, avrebbe prescritto delle soluzioni galeniche contenenti specifici medicinali utilizzati anche negli psicofarmaci e negli antidepressivi oltre che ingredienti naturali quali il tarassaco e l'amanas dalle proprietà drenanti e sgonfianti. Dopo una indagine dei carabinieri del Nas il medico, 72 anni, è finito a processo per somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute e falso ideologico.

