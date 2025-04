Milanotoday.it - Francesco Percassi, l'erede della dinastia nell'indagine su Piazza Aspromonte

L’imprenditore bergamascoè forse il nome che più stuzzica la curiosità tra i 26 indagati dalla procura di Milano per la costruzione del palazzo in un cortile che si affaccia sua Milano. Indagato in concorso con gli altri per una serie di abusi edilizia.