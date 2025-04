Torna a splendere la fontana di piazza Santa Maria in Trastevere

fontana bellissima realizzata la prima volta da Papa Nicolò V per il giubileo del 1450. Era tantissimo tempo che non veniva restaurata, quasi 40 anni, quindi ne aveva assolutamente bisogno. L'intervento è stato molto incisivo, di riqualificazione complessiva, di rimozione del calcare, di rifacimento dell'illuminazione, di impermeabilizzazione". Lo dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurando la conclusione del cantiere di restauro della fontana di piazza di Santa Maria in Trastevere. I lavori, curati dalla Sovrintendenza Capitolina, all'interno del programma PNRR - Caput Mundi, hanno avuto una durata di circa 210 giorni per un importo di 400mila euro. Iniziati il 28 agosto 2024, i lavori hanno previsto il restauro dell'intera fontana che presentava sedimentazioni calcaree e altre problematiche estetiche e funzionali su gran parte dell'apparato scultoreo. Agi.it - Torna a splendere la fontana di piazza Santa Maria in Trastevere Leggi su Agi.it AGI - "Siamo molto contenti di annunciare la fine dei lavori di restauro di questabellissima realizzata la prima volta da Papa Nicolò V per il giubileo del 1450. Era tantissimo tempo che non veniva restaurata, quasi 40 anni, quindi ne aveva assolutamente bisogno. L'intervento è stato molto incisivo, di riqualificazione complessiva, di rimozione del calcare, di rifacimento dell'illuminazione, di impermeabilizzazione". Lo dichiara il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inaugurando la conclusione del cantiere di restauro delladidiin. I lavori, curati dalla Sovrintendenza Capitolina, all'interno del programma PNRR - Caput Mundi, hanno avuto una durata di circa 210 giorni per un importo di 400mila euro. Iniziati il 28 agosto 2024, i lavori hanno previsto il restauro dell'interache presentava sedimentazioni calcaree e altre problematiche estetiche e funzionali su gran parte dell'apparato scultoreo.

Se ne parla anche su altri siti

La fontana di piazza Primo Maggio torna a zampillare - "La fontana di piazza Primo Maggio tornerà zampillare!". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Ivano Marchiol. L'esponente della giunta De Toni ha dichiarato che la fontana tornerà a funzionare quest'estate. I tecnici sono già al lavoro per risolvere alcuni... 🔗udinetoday.it

Assisi, la fontana dei Tre Leoni torna a splendere - Sono stati completatati i lavori di restauro della Fontana dei Tre Leoni, in piazza del Comune ad Assisi. Stamattina sono stati rimossi il cantiere e lo speciale gazebo posto a protezione della stessa, restituendo allo sguardo incuriosito di cittadini e turisti uno dei monumenti simbolo della... 🔗perugiatoday.it

Roma: torna a sgorgare acqua dalla fontana di piazza del Viminale, restaurata dopo 20 anni - Sgorga di nuovo l’acqua dalla fontana di piazza del Viminale, di fronte al palazzo del ministero dell’Interno a Roma. La fontana e’ stata restaurata dopo oltre 20 anni dall’ultimo intervento di riqualificazione e fino a sette mesi fa versava in uno stato di profondo degrado, soprattutto per le diffuse incrostazioni calcaree e per le estese patine biologiche legate all’inquinamento atmosferico. La fontana, inoltre, si trovava in una grave situazione di dissesto a causa di due lesioni trasversali sui lati brevi della vasca superiore, in corrispondenza dei baggioli di appoggio. 🔗romadailynews.it

Ne parlano su altre fonti

Salerno, piazza Alario torna a splendere col restauro dell’antica fontana: anche un’opera d’arte di Gambone; La fontana di piazza Maria Maggiore torna a splendere dopo il restauro: Lavori finiti in anticipo; Roma, la fontana del Pantheon torna a splendere dopo il restauro: le immagini; Roma, torna a splendere la facciata di Palazzo Farnese e riaprono le due fontane in granito della piazza. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torna a splendere la fontana di piazza Santa Maria in Trastevere - AGI - "Siamo molto contenti di annunciare la fine dei lavori di restauro di questa fontana bellissima realizzata la prima volta da Papa Nicolò V per il giubileo del 1450. Era tantissimo tempo che non ... 🔗msn.com

Roma, Fontana della Barcaccia restaurata: tornano gli zampilli d'acqua. «Lavori in tempi record» - «Guardate, sono riemersi i toni e dei bianchi originari. Ma ora anche io mi sposto lì: è più divertente e devo vedere meglio il gioco d’acqua di questa ... 🔗ilmessaggero.it

Salerno, piazza Alario torna a splendere col restauro dell’antica fontana: anche un’opera d’arte di Gambone - Dal restauro della fontana all’installazione sia di una scultura d’arte contemporanea sia di nuovi arredi urbani, fino alla creazione di un’area gym per svolgere una ... 🔗ilmattino.it