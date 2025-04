Agi.it - Per la cura dell'HIV basterà una iniezione ogni due mesi

AGI - Dagli Usa arrivano anche notizie confortanti sulla ricerca sull'HIV. L'edizione 2025 del Croi (Conference on retroviruses and opportunistic infections), tenutasi a San Francisco, ha portato una conferma importante: i farmaci long acting rappresentano una nuova frontiera sia nel trattamento che nella prevenzione'Hiv. La possibilità di passare da una pillola al giorno a una singoladue mesi rivoluziona l'approccio terapeutico, migliorando l'aderenza, riducendo lo stigma e offrendo nuove opportunità soprattutto per le popolazioni più vulnerabili. Diversi studi hanno confermato l'elevata persistenza dei farmaci long acting sia nel trattamento che nella profilassi pre-esposizione. Permane il problema di una diffusione limitata di questi farmaci in Italia. "La somministrazionea terapia - spiega Antonella Castagna, primario'Unità operativa di Malattie infettive'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e direttorea Scuola di Specializzazione in Malattie infettive e tropicali all'Università VitaSalute San Raffaele - nella formulazione long acting, un'intramuscolaredue mesi di Cabotegravir Rilpivirina, è definitivamente entrata nella gestione quotidiana dei centri di malattie infettive in Italia ed è destinata a diventare il nuovo standard terapeutico.