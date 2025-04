Stupro di Formigine gli zii del 17enne | Chiediamo scusa alla 65enne aggredita

scusa alla donna aggredita e ai suoi familiari. Siamo mortificati e addolorati per ciò che è accaduto e abbiamo fiducia nella giustizia. Vogliamo comunicare che se c’è qualcosa che possiamo fare, ci mettiamo a disposizione. Non cerchiamo scuse o giustificazioni ma ci teniamo però a sottolineare come nostro nipote sia affetto, da sempre, da gravi disturbi mentali: abbiamo provato a tenerlo con noi ma era ingestibile”.Ad intervenire dopo la brutale aggressione sessuale avvenuta a Tabina di Magreta nei giorni scorsi, ai danni di una donna di 65 anni, sono i parenti del presunto responsabile: il 17enne di origine tunisina – ospite della comunità di accoglienza Orione 80 – arrestato dai carabinieri di Sassuolo per violenza sessuale, tentato omicidio e rapina, reati pluriaggravati. Ilrestodelcarlino.it - Stupro di Formigine, gli zii del 17enne: “Chiediamo scusa alla 65enne aggredita” Leggi su Ilrestodelcarlino.it Modena, 29 aprile 2025 – “Quello che più ci preme oggi è chiederedonnae ai suoi familiari. Siamo mortificati e addolorati per ciò che è accaduto e abbiamo fiducia nella giustizia. Vogliamo comunicare che se c’è qualcosa che possiamo fare, ci mettiamo a disposizione. Non cerchiamo scuse o giustificazioni ma ci teniamo però a sottolineare come nostro nipote sia affetto, da sempre, da gravi disturbi mentali: abbiamo provato a tenerlo con noi ma era ingestibile”.Ad intervenire dopo la brutale aggressione sessuale avvenuta a Tabina di Magreta nei giorni scorsi, ai danni di una donna di 65 anni, sono i parenti del presunto responsabile: ildi origine tunisina – ospite della comunità di accoglienza Orione 80 – arrestato dai carabinieri di Sassuolo per violenza sessuale, tentato omicidio e rapina, reati pluriaggravati.

