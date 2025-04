Tumore al rene | salvato dal robot ‘Leonardo’ con una tecnica mininvasiva

rene matura una forma tumorale all’organo, paziente salvato dai chirurghi della Clinica Urologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Aoum), diretta dal professor Andrea Benedetto Galosi. Fondamentale l’utilizzo del robot “Leonardo” che ha consentito un intervento con la tecnica mininvasiva. Il fatto risale al dicembre scorso. La rarità del caso fa il paio con un altro portato a termine nel novembre 2024, come spiega il professor Galosi: “Si tratta dell’asportazione radicale di vescica e rene su un paziente dializzato con grave insufficienza renale e cardiopatico. Una tecnica chirurgica complessa che ci ha consentito di superare in maniera sicura l’intervento, dalla preparazione fino al decorso post-operatorio frutto della collaborazione di un team dedicato. Ilrestodelcarlino.it - Tumore al rene: salvato dal robot ‘Leonardo’, con una tecnica mininvasiva Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ancona, 29 aprile 2025 – Trapiantato almatura una forma tumorale all’organo, pazientedai chirurghi della Clinica Urologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Aoum), diretta dal professor Andrea Benedetto Galosi. Fondamentale l’utilizzo del“Leonardo” che ha consentito un intervento con la. Il fatto risale al dicembre scorso. La rarità del caso fa il paio con un altro portato a termine nel novembre 2024, come spiega il professor Galosi: “Si tratta dell’asportazione radicale di vescica esu un paziente dializzato con grave insufficienza renale e cardiopatico. Unachirurgica complessa che ci ha consentito di superare in maniera sicura l’intervento, dalla preparazione fino al decorso post-operatorio frutto della collaborazione di un team dedicato.

