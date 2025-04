Malore al porto cade in acqua e muore

porto turistico di San Benedetto nel primo pomeriggio di ieri dove Giuseppe Travaglini, 72 anni, nato a Ripatransone, ma residente a San Benedetto con la famiglia, in via Marsala, è stato trovato morto in acqua all’interno del Circolo Nautico non distante dal bar nella zona est accanto al molo sud. L’ex carrozziere, che aveva lavorato negli anni in alcune officine della città, svolgeva lavori di manutenzione sulle imbarcazioni per conto di privati proprietari di natanti da diporto. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato notato riverso in acqua fra due imbarcazioni e subito è scattato l’allarme.Sul posto è arrivato un equipaggio della potes e il personale della capitaneria di porto che si occupa degli accertamenti. Il medico dell’emergenza non ha potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso per una asfissia polmonare, ma non si esclude che l’ex carrozziere pensionato, avesse accusato un improvviso edema polmonare. Ilrestodelcarlino.it - Malore al porto, cade in acqua e muore Leggi su Ilrestodelcarlino.it San Benedetto del Tronto, 29 aprile 2025 – Dramma nelturistico di San Benedetto nel primo pomeriggio di ieri dove Giuseppe Travaglini, 72 anni, nato a Ripatransone, ma residente a San Benedetto con la famiglia, in via Marsala, è stato trovato morto inall’interno del Circolo Nautico non distante dal bar nella zona est accanto al molo sud. L’ex carrozziere, che aveva lavorato negli anni in alcune officine della città, svolgeva lavori di manutenzione sulle imbarcazioni per conto di privati proprietari di natanti da di. Il corpo privo di vita dell’uomo è stato notato riverso infra due imbarcazioni e subito è scattato l’allarme.Sul posto è arrivato un equipaggio della potes e il personale della capitaneria diche si occupa degli accertamenti. Il medico dell’emergenza non ha potuto fare altro che certificare l’avvenuto decesso per una asfissia polmonare, ma non si esclude che l’ex carrozziere pensionato, avesse accusato un improvviso edema polmonare.

Se ne parla anche su altri siti

Il cavallo ha un malore e stramazza al suolo, il cavaliere cade e si ferisce gravemente - Montaione, 10 aprile 2025 - Grave infortunio questa mattina nel comune di Montaione per un uomo di 67 anni che, per aver riportato ferite alle gambe e un trauma cranico per schiacciamento, è stato trasferito a Careggi in elisoccorso in codice giallo. A quanto appreso, l'uomo è caduto da cavallo durante una passeggiata in via Ecce Homo, in località San Vivaldo, perché l'animale si è sentito male ed è deceduto. 🔗lanazione.it

Malore in porto, muore camionista - Un camionista è morto in porto in seguito a un malore. Purtroppo vani i tentativi di rianimare l'uomo, che ha un'età compresa tra i 50 e i 60 anni. L'allarme è scattato intorno alle 9 di giovedì 20 febbraio 2025 a ponte Paleocapa, nella zona di calata Bettolo, e sul posto sono intervenute... 🔗genovatoday.it

Cecina, ex sindaco rischia di annegare: cade in acqua e la corrente lo spinge via - Cecina, 23 marzo 2025 – Paura per l’ex sindaco Samuele Lippi. Ieri mattina ha rischiato di annegare alla foce del fiume Cecina. Lippi si trovava sulle sponde del fiume ed era intento a pilotare con un radiocomando il modellino di una imbarcazione. Il modellino però ad un certo punto non ha rosposto ai comandi e si stava allontanando spinto dalla corrente. Così l’ex sindaco ha tantato di recuperalo sendendo in acqua, ma è stato a sua volta risucchiato dalla corrente e nonostante il tentativo di rientrare a terra è stato portato varso il largo. 🔗lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

Malore al porto, cade in acqua e muore; Tragedia al porto di San Benedetto, colto da malore cade in acqua. 72enne trovato senza vita; Choc a Rosignano, trovato morto in acqua tra le barche del porto di Cala de' Medici; Ha un malore e cade nel porto, paura per Alceo: il ristoratore pesarese rischia di annegare, salvato e ricover. 🔗Ne parlano su altre fonti

Malore al porto, cade in acqua e muore - San Benedetto del Tronto, 29 aprile 2025 – Dramma nel porto turistico di San Benedetto nel primo pomeriggio di ieri dove Giuseppe Travaglini, 72 anni, nato a Ripatransone, ma residente a San Benedetto ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Tragedia al porto di San Benedetto, colto da malore cade in acqua. 72enne trovato senza vita - SAN BENEDETTO DEL TRONTO. Una tragedia ha colpito il porto turistico di San Benedetto del Tronto. Nella giornata di oggi, il corpo senza vita di un uomo di 72 anni è stato trovato galleggiare nello ... 🔗lanuovariviera.it

Malore durante un bagno al mare a Pesaro, morto 59enne - Malore fatale durante un bagno al mare, davanti alla parte nord del lungomare di Pesaro, per un 59enne. (ANSA) ... 🔗ansa.it