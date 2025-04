Strada del vino più ricca Ecco anche la cantina Bigi

Strada dei vini "Etrusco romana" con l'ingresso di una storica e prestigiosa cantina del calibro di Bigi, un nome associato da tutti al vino di Orvieto. L'acquisizione di Bigi ha caratterizzato un valore aggiunto, per potenziare sempre di più la Strada dei vini insieme a tutte le altre aziende associate sia grandi che piccole, tra cui Antinori, Argillae, Barberani, Castello delle Regine, Castello di Corbara, Castello Montegiove, Custodi, Decugnano dei Barbi, Famiglia Cotarella, Tenuta Mazzocchi, Monrubio, La Palazzola, Le Crete, Neri Vini, Pizzogallo, Vitalonga, Zanchi, Poggio Di Madis, Tenuta Corini, Tenuta Le Velette, e con i 12 membri di cui è composto il consiglio di amministrazione: Luigi Petrangeli, Gianni di Mattia, Chiara Custodi, Bernardo Barberani, Stefano Grilli, Maurizio Mazzocchi, Francesco Nardelli, Giorgio Giuliani, Annamaria Francillo, Gian Luigi Maravalle, Simone Baccelloni, Nicola Zappitello e con Danca Caccavello segretario e tesoriere, la manager Maria Rosa Borsetti, responsabile della comunicazione, che insieme costituiscono una risorsa importante per tutto il territorio dell'Orvietano.

