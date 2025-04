Violenze con le stellette Stangati 22 carabinieri Condanne per 70 anni

anni di Condanne per i 22 carabinieri (più un’altra persona) su 25 che ieri mattina in tribunale a Massa sono stati giudicati, a vario titolo, per lesioni, violenza sessuale, abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, porto abusivo d’armi e rifiuto di denuncia. L’inchiesta, scoppiata nel 2017 e iniziata sei anni prima con un esposto di un cittadino marocchino che si lamentava di aver subito lesioni da un carabiniere del quale non conosceva le generalità, vede una fine dopo 8 anni. A quell’esposto del 2011, l’extracomunitario aveva richiesto un’integrazione nel 2013 perché era venuto a conoscenza delle generalità del militare, azione che aveva dato il via, da parte della Procura di Massa, a intercettazioni telefoniche. Tre anni dopo arriva un secondo esposto e iniziano anche le intercettazioni ambientali. Lanazione.it - Violenze con le stellette. Stangati 22 carabinieri. Condanne per 70 anni Leggi su Lanazione.it Massa Carrara, 29 aprile 2025 – Si sfiorano i 70diper i 22(più un’altra persona) su 25 che ieri mattina in tribunale a Massa sono stati giudicati, a vario titolo, per lesioni, violenza sessuale, abuso d’ufficio, falso in atto pubblico, porto abusivo d’armi e rifiuto di denuncia. L’inchiesta, scoppiata nel 2017 e iniziata seiprima con un esposto di un cittadino marocchino che si lamentava di aver subito lesioni da un carabiniere del quale non conosceva le generalità, vede una fine dopo 8. A quell’esposto del 2011, l’extracomunitario aveva richiesto un’integrazione nel 2013 perché era venuto a conoscenza delle generalità del militare, azione che aveva dato il via, da parte della Procura di Massa, a intercettazioni telefoniche. Tredopo arriva un secondo esposto e iniziano anche le intercettazioni ambientali.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gallarate, minacce e violenze nei confronti dell’ex fidanzata: giovane di 22 anni arrestato - Varese, 26 marzo 2025 - La polizia di Stato di Busto Arsizio insieme alla polizia di Gallarate, nel pomeriggio del 20 marzo scorso, ha arrestato un giovane di 22 anni, in esecuzione ad una ordinanza di custodia in carcere per reati riconducibili al cosiddetto “codice rosso”. Durante l'estate scorsa il giovane aveva iniziato una relazione sentimentale con una ragazza conosciuta al lavoro, a cui era seguita la convivenza. 🔗ilgiorno.it

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 22 marzo 2025 - Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 22 marzo 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). 🔗tpi.it

Disordini al PalaMacchia, il prefetto convoca Pielle e Libertas: "Violenze inaccettabili, serve un'assunzione di responsabilità" - La situazione non è più sostenibile. E, a dirlo, è la massima autorità cittadina in rappresentanza del governo, ovvero il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi. Il riferimento, dopo gli ultimi di una serie di episodi violenti, è il buon vecchio PalaMacchia di via Allende, ritrovata casa del... 🔗livornotoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Violenze con le stellette. Stangati 22 carabinieri. Condanne per 70 anni. 🔗Cosa riportano altre fonti

Una ragazza di 22 anni denuncia di aver subito violenza durante il veglione di Capodanno a Milano - Abusi e violenze durante la notte di Capodanno in un locale nel Milanese, nella zona dell'Idroscalo, nel Circolo Magnolia. A denunciarlo è una ragazza di 22 anni. Secondo quanto riporta Il Giorno ... 🔗msn.com