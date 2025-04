A tu per tu con il ministro Giuli | Stop al monopolio di sinistra Patto pubblico-privato per l’arte

ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ieri – tra gli appuntamenti fiorentini – ha fatto visita alla redazione de La Nazione. Ma il giornalista-ministro non nasconde nemmeno l’irritazione per un governo di centrosinistra della città. Di frecciate non ne risparmia ad alcuno. “Firenze è la capitale della culturale mondiale e appartiene ai fiorentini e a chi la ama, né il governo di destra della Nazione, nè quello di sinistra della città possono avere la presunzione di esercitare un monopolio”. Lanazione.it - A tu per tu con il ministro Giuli: “Stop al monopolio di sinistra. Patto pubblico-privato per l’arte” Leggi su Lanazione.it Firenze, 29 aprile 2025 – Maggio promosso, Pergola bocciata (piuttosto le decisioni sul Teatro nazionale della Toscana), Gallerie degli Uffizi a gonfie vele. E di Montanari al museo Ginori non sentirà la mancanza. Ma non solo lui. “Firenze è Firenze. Qui si è costruita l’identità culturale d’Italia”. Non nasconde il suo amore per la città ildella Cultura, Alessandro, che ieri – tra gli appuntamenti fiorentini – ha fatto visita alla redazione de La Nazione. Ma il giornalista-non nasconde nemmeno l’irritazione per un governo di centrodella città. Di frecciate non ne risparmia ad alcuno. “Firenze è la capitale della culturale mondiale e appartiene ai fiorentini e a chi la ama, né il governo di destra della Nazione, nè quello didella città possono avere la presunzione di esercitare un”.

Su questo argomento da altre fonti

Scontro Lollobrigida-Piantedosi. "Non hai sciolto Bari, solo i comuni di destra". "Quando sarai ministro dell'Interno deciderai tu" - Scontro in Consiglio dei ministri fra Matteo Piantedosi e Francesco Lollobrigida davanti a una perplessa premier Giorgia Meloni, costretta a intervenire e placare gli animiContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Cialde o polvere? Con questa De'Longhi scegli tu e intanto risparmi il 38% su Amazon - La macchina da caffè manuale De'Longhi EC201.CD.B è in offerta su Amazon a 84,94€, IVA inclusa, grazie a uno sconto del 38% sul prezzo di listino. Un’opportunità concreta per chi vuole preparare espresso e cappuccino a casa con un dispositivo compatto, robusto e dotato delle funzioni essenziali. Ci sono le spese di spedizione comprese e avrai accesso a due anni di garanzia con assistenza tecnica integrata. 🔗lanazione.it

Tu si que Vales, Anticipazioni: Paolo Bonolis nuovo giudice, ecco chi sostituisce - Stando alle nuove Anticipazioni su Tu si Que Vales, Paolo Bonolis sarebbe pronto a ricoprire il ruolo di giudice. Ma al posto di chi? 🔗comingsoon.it

Approfondimenti da altre fonti

Re Carlo e la Regina Camilla al Colosseo accolti dal Ministro Giuli; Bersani tra rock e politica: A Bettola temevano che portassi i libri di Marx; Alessandro Giuli spieghi a Giorgia Meloni cosa è il Manifesto di Ventotene; Gennaro Sangiuliano si dimette, Alessandro Giuli ministro (Grazie Maria Rosaria Boccia!). 🔗Approfondimenti da altre fonti

Alessandro Giuli: «Musk tra gigantismo e infantilismo, Trump un genio americano. Crozza? La sua imitazione mi rende più giovane» - È finita malissimo. «Cesare ha cercato quella fine, che è uno snodo fondamentale nella lotta tra gli ottimati e i popolari. Ha scelto di stare dalla loro parte e al loro servizio, ha distribuito terre ... 🔗msn.com

Dal ministro Giuli a Walter Veltroni, le novità in libreria - Nuovo saggio per Alessandro Giuli. Dopo ‘Gramsci è vivo. Sillabario per un’egemonia contemporanea’, il ministro della Cultura torna in libreria dal 15 aprile con ‘Antico presente. 🔗informazione.it

Il ministro Giuli ci è cascato di nuovo: cosa ha detto al Vinitaly e perchè ha sollevato polemiche? - Un intervento confuso e strano sul vino, in pieno stile Giuli. Questa è l'ultima uscita del ministro della Cultura che ieri, 6 aprile 2025, era al Vinitaly di Verona per l'inaugurazione dell ... 🔗tag24.it