Infortunio per l’Aston Villa potrebbe finire la stagione dell’attaccante United Man United

stagione di Marcus Rashford potrebbe essere finita con l’Infortunio al tendine del ginocchio che ha mantenuto il manchester United in preda alla semifinale della Coppa d’Aston Villa sabato a Crystal Palace.Inghilterra International Rashford è in fase di valutazione ed è “più probabile” di concentrarsi sul recupero per la qualifica della Coppa del Mondo del suo paese contro l’Andorra e amichevole contro il Senegal a giugno, secondo la BBC Sport.L’ultima partita della stagione Rashford sarebbe in grado di giocare è la partita casalinga di Villa contro il Tottenham il 18 maggio (14:15 BST) perché non sarà ammissibile per il loro incontro di chiusura allo United il 25 maggio (16:00). Leggi su Justcalcio.com 2025-04-28 16:20:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news:Ladi Marcus Rashfordessere finita con l’al tendine del ginocchio che ha mantenuto il manchesterin preda alla semifinale della Coppa d’Astonsabato a Crystal Palace.Inghilterra International Rashford è in fase di valutazione ed è “più probabile” di concentrarsi sul recupero per la qualifica della Coppa del Mondo del suo paese contro l’Andorra e amichevole contro il Senegal a giugno, secondo la BBC Sport.L’ultima partita dellaRashford sarebbe in grado di giocare è la partita casalinga dicontro il Tottenham il 18 maggio (14:15 BST) perché non sarà ammissibile per il loro incontro di chiusura alloil 25 maggio (16:00).

