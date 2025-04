Giletti e l’inchiesta ‘Zero titoli’ | Dopo scandalo diplomi lo spettro dei rifiuti carabinieri indaghino

diplomi e lauree false, con tanto di cerimonia ufficiale di consegna, ma non solo. Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti in onda questa sera su Raitre, torna sull'inchiesta "Zero titoli" della Procura di Trani che indaga su una presunta truffa relativa a lauree e titoli di studio falsi, in cui sarebbero incappate centinaia di persone. Nei servizi precedenti l'inviata di Giletti, Rebecca Pecori, aveva già incontrato alcuni dei protagonisti della vicenda, una coppia di Trani, Lucia Catalano e Savino Cianci, e le due sorelle calabresi Maria Saveria e Giada Fortunata Modaffari. Intervistate, Catalano e Maria Saveria Modaffari si erano a un certo punto accusate a vicenda, sostenendo di essere all'oscuro della irregolarità dei titoli. In uno scambio concitato con Maria Saveria Modaffari, mostrato in trasmissione, a un certo punto la donna si innervosisce e si spinge a dire: "Giletti si guardi.

