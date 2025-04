Italia picchia compagna e figlio di 7 mesi | Così sulla schiena per farlo piangere di dolore

compagna e ora rinviato a giudizio con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Il dramma si è consumato tra le mura domestiche, dove la donna e il figlio di appena sette mesi erano vittime di continue aggressioni.Secondo quanto ricostruito, il bambino veniva picchiato con violenza sulle cosce e sulla schiena. Le botte erano talmente forti da provocargli pianti disperati e urla di dolore. "Lo spintonava e lo percuoteva con reiterati schiaffi all'altezza della schiena e delle gambe fino a farlo piangere per il dolore", si legge chiaramente nel capo d'imputazione.La donna aveva lasciato il suo paese d'origine per costruire una vita nuova con l'uomo che inizialmente si era mostrato affettuoso e rispettoso.

