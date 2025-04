Scarioni la piscina gioiello è un fantasma | abbandonata dal 2018 Stallo sulla gestione e intanto cade a pezzi

Scarioni di via Valfurva 9, un tempo tra i fiori all’occhiello del quartiere Niguarda, sembra la pallida copia di quel che era prima. In balìa dell’abbandono, in attesa di una futura gestione su cui ancora non c’è certezza.Il complesso di proprietà del Comune risalente al 1958 è chiuso dal 2018 in attesa di riqualificazione ed è stato meta di occupazione lo scorso 26 ottobre, quando diventò rifugio di una quarantina di senza dimora, in particolare lavoratori stranieri precari – sostenuti dalla rete solidale “Ci siamo“, la stessa che ha guidato tre giorni fa l’invasione dell’ex centro vaccinale di viale Brenta –. Ilgiorno.it - Scarioni, la piscina gioiello è un fantasma: abbandonata dal 2018. “Stallo sulla gestione e intanto cade a pezzi” Leggi su Ilgiorno.it Milano, 29 aprile 2025 – La grande vasca azzurra è coperta di erbacce, foglie secche e sporcizia. Stessa sorte per quella più piccola. L’acqua? Un ricordo lontano. Il centro balneare all’apertodi via Valfurva 9, un tempo tra i fiori all’occhiello del quartiere Niguarda, sembra la pallida copia di quel che era prima. In balìa dell’abbandono, in attesa di una futurasu cui ancora non c’è certezza.Il complesso di proprietà del Comune risalente al 1958 è chiuso dalin attesa di riqualificazione ed è stato meta di occupazione lo scorso 26 ottobre, quando diventò rifugio di una quarantina di senza dimora, in particolare lavoratori stranieri precari – sostenuti dalla rete solidale “Ci siamo“, la stessa che ha guidato tre giorni fa l’invasione dell’ex centro vaccinale di viale Brenta –.

Se ne parla anche su altri siti

Palermo avrà un nuovo gioiello dello sport: "Al Country altri 5 campi, piscina e spazi per concerti da 8 mila posti" - "Cinque campi da tennis in sintetico, di cui tre in un anfiteatro con le tribune 'modello Roma Pietrangeli', una piscina da 25 metri riscaldata e coperta e un centro di riabilitazione per lo sport". C'è tutto questo nel nuovo progetto annunciato oggi pomeriggio da Oliviero Palma, storico... 🔗palermotoday.it

Un gioiello incastonato tra le Alpi: Bled e la sua fiaba sull’acqua - Di tanto in tanto capita di scovare un luogo che ci fa restare in silenzio, come se qualcosa di ineffabile ci colpisse all’improvviso. E sì, a noi è successo proprio così quando siamo giunti sulle rive del Lago di Bled. Non è un sogno irraggiungibile, anzi, si trova a circa 50 chilometri dalla capitale slovena, […] L'articolo Un gioiello incastonato tra le Alpi: Bled e la sua fiaba sull’acqua è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Preparati alla bella stagione: i robot Aiper per la manutenzione della piscina in offerta fino al 31 marzo - Robot automatici, skimmer e aspiratori portatili adatti a ogni dimensione e tipo di vasca. Alla piscina ci pensa Aiper, a te resta tutto il divertimento... Leggi tutto 🔗dday.it

Approfondimenti da altre fonti

Scarioni, la piscina gioiello è un fantasma: abbandonata dal 2018. “Stallo sulla gestione e intanto cade a pezzi”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Scarioni, la piscina gioiello è un fantasma: abbandonata dal 2018. “Stallo sulla gestione e intanto cade a pezzi” - Intanto, il “Comitato Amici della piscina Scarioni“, che già si è mobilitato più volte organizzando incontri e momenti di protesta, torna sul piede di guerra: “Proponiamo un confronto tra cittadini, ... 🔗ilgiorno.it

Piscina Scarioni occupata da 2 mesi. Un piano per aiutare i “senza casa“ - Ma non ha una casa da cui partire e a cui tornare: il cancello che spalanca è quello della Piscina Scarioni, chiusa dal 2018 in attesa di riqualificazione e dallo scorso 26 ottobre occupata da ... 🔗msn.com

“Riaprire le piscine Scarioni e Argelati”: l’appello di urbanisti e cittadini al Comune di Milano - Il Comune di Milano riapra con un progetto pubblico le piscine Scarioni e Argelati, evitando la privatizzazione come accaduto per il Lido di piazzale Lotto. Lo chiedono con un appello oltre ... 🔗msn.com